VPN’li bahis çetesi bayilik bile vermiş! | Video

Ankara'da yurtdışı sağlayıcılarından aldıkları panel üzerinden kapalı devre yasadışı bahis oynatan suç örgütünün referans ile müşterilerini seçerken paranın takip edilmesinin önüne geçebilmek için kurye olarak kullandıkları taksi şoförüyle parayı elden aldıkları tespit edildi. Ayrıca panelin BTK'nın denetimine takılmaması için sürekli güncel tutularak VPN ile giriş yapıldığı belirlenirken yasadışı bahis oynatan suç örgütünün işleri büyüterek 3 ayrı gruba bayilik verdiği ortaya çıktı. Polis operasyonuyla çökertilen 20 kişilik çetenin 10 üyesi tutuklandı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kapalı devre olarak tabir edilen yöntem ile yasadışı bahis oynatan suç örgütünü tespit etti. Alanında uzman Siber polisi, örgüte yönelik detaylı çalışmasında yasadışı bahisin nasıl oynatıldığını tüm yönleriyle deşifre etti. Siber polisin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

REFERANSI OLAN OYNAYABİLİYOR

Ankara'nın Elmadağ İlçesi'nde büfe ve ticari taksi işleten örgüt, kapalı devre yasadışı bahis işine yöneldi. Örgüt üyeleri, yurtdışı sağlayıcılarından canlı slot oyunları ve spor müsabakaları yer aldığı panel satın aldı.

Örgüt, yurtdışı sağlayıcılarına 2 bin lira gönderirken karşılığında ise, 3 bin 500 lira panele yükleme yaptı. Örgüt, daha önce tanıdıkları kişi ve onun referansı ile gelenleri seçerek yakalanmanın önüne geçmeye çalıştığı görüldü.

Örgüt, yasadışı bahis oynamak isteyen kişilerden nakit para alırken panel üzerinden whatsapplarına kullanıcı adı, şifresi ve panellin linkini yolladı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ KURYE OLARAK KULLANDILAR

Örgüt üyeleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yasadışı bahis sitelerine geçit vermemesi üzerine müşterilerin VPN programını telefon ve bilgisayarlarına indirmesi uyarısında bulundu. Panele, VPN üzerinden bağlanan müşteriler, kullanıcı adı ve şifresini girmesinin ardından bakiye bölümünde yatırdıkları para yansıdığını gördü.

Yasadışı bahis oynayan müşteriler kaybetmesi durumunda tekrar oynamak istediklerinde suç örgütü üyeleri, taksi şoförünü göndererek parayı elden aldırıp bakiyesine tekrar yükleme yaptı. Bu şekilde paranın takip edilmesinin önüne geçmeye çalışıldığı öğrenildi. Bazı müşteriler bahisten kazandıkları para karşılığı olarak büfe işleten örgütten alkol gönderilmesini istedi.

Yüksek meblağlar kazanan müşteriler, parasını alamazken yasadışı oynadığı için şikayetçi olamadığı görüldü. Örgüt üyeleri, panelini sürekli güncelleyerek yakalanmamak için önlem aldığı öğrenilirken yasadışı bahis işinden kazandığı kazanç ile büfe ve ticari taksi aldığı ortaya çıktı.

İŞLERİ BÜYÜTEN ÖRGÜT BAYİLİK VERMEYE BAŞLADI

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında kapalı devre yasadışı bahis oynatan suç örgütünün işleri büyüterek Elmadağ İlçesi'nde 3 ayrı gruba bayilik verdiğini tespit etti. Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve 5 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Elmadağ Sulh Ceza Hakimliği tarafından zanlılardan 10'u tutuklanırken, 9 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.