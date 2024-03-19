Yaban hayatı katiline gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy'deki adreslerde, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki tabiat canlılarının tahnit ve trofelerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.İki adrese operasyon düzenleyen polis, işadamı Ali Haydar Üstay'ı (85) gözaltına aldı. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesi'ne Aykırılık" suçlarından emniyete götürülen Ali Haydar Üstay sorguya alındı. Arama yapılan Arnavutköy'deki adresin, şüpheli tarafından tahnit edilen hayvanların sergilendiği özel müze haline getirildiğini tespit eden ekipler, diğer adreste ise depolanmış tahnit hayvanlar ele geçirdi. Çok sayıda hayvan tahniti ve fil dişi, hayvan postu ve boynuzlardan oluşan 405 parçanın piyasa değerinin 75 milyon TL olduğu belirtildi. El konulan hayvan tahnitleri ve parçaları Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün görevlilerine teslim edildi.Profesyonel avcı Ali Haydar Üstay ile ilgili detaylar şaşkınlık yarattı. Üstay'ın birçok hayvanı 1990'lı yıllardan itibaren özel jetiyle gittiği farklı ülkelerde avladığı ve yurda getirip sergilediği iddia edildi. Hayvanların yüzde 70'ini kendisinin avladığı ve Türkiye'deki son Anadolu Kaplanı'nı Hakkari'de vurup öldürdükten sonra derisini sergilediği iddia edilen Üstay'ın müzeyi İstanbul'a gelen misafirlerine dolaştırdığı ve avladığı hayvanların tahnitlerini tanıttığı öne sürüldü.