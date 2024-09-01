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Giriş Tarihi: 1.9.2024 13:08 Son Güncelleme: 1.9.2024 13:31

Yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü kaza yaptı!

Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT Otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü kaza yaptı!

Esenyurt'ta Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü kaza yaptı.

Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta İETT otobüsü kaza yaptı! | Video

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Yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü kaza yaptı!
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