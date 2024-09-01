Esenyurt'ta İETT otobüsü kaza yaptı! | Video

Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT Otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.