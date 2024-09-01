Esenyurt'ta İETT otobüsü kaza yaptı! | Video
Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT Otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Esenyurt'ta İETT otobüsü kaza yaptı! | Video 01.09.2024 | 13:16
01:01
00:11
10 yıldır aranan şüpheli Bursa’da yakayı ele verdi | Video 01.09.2024 | 10:26
01:25
06:54
02:03
03:10
Sis ve ormanın muhteşem buluşması mest etti | Video 01.09.2024 | 09:53
00:43
Gaziantep'te jandarmadan şok huzur güven uygulaması: 3 gözaltı | Video 01.09.2024 | 09:55
00:22
Diyarbakır’da otomobiller takla attı: 2 yaralı | Video 01.09.2024 | 09:53
04:04
00:22
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 ağır yaralı 31.08.2024 | 15:27
01:37
Bodrumlu balıkçıların 316 kiloluk dev orkinosu yakalama anı kamerada 31.08.2024 | 14:19
01:07
00:43
Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada! 31.08.2024 | 13:45
07:37
05:42
Esenyurt'ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı 31.08.2024 | 13:30
00:37
02:55
SON DAKİKA | İstanbul Esenyurt'ta sitede yangın | CANLI YAYIN 31.08.2024 | 13:05
02:06
Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 31.08.2024 | 11:52
00:24
Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 31.08.2024 | 11:33