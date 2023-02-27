Yardıma koştu, işsiz kaldı! "Eşim duymasın diye her sabah işe gider gibi çıkıyorum"

HUZUR BOZUCU DAVRANIŞLARDA BULUNDU

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Birkaç gün sonra amirine Adıyaman'a gittiğini ve pazartesi günü işe geleceğini bildirmiştir. Buna karşılık yine hiçbir bildirimde bulunmadan 13 ve 14 Şubat'ta (Pazartesi-Salı günleri) işe gelmeyen çalışandan şirketimiz tarafından işverene yapmış olduğu hakaret raporlu olduğu halde şirkete bildirimde bulunmadan şehir dışına çıkması ve yine bildirimde bulunmadan işe gelmemesi ile ilgili noter marifetiyle savunması istenmesi zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen çalışan tebligata rağmen savunma vermediği, belge sunmadığı gibi tebligatın yapılmasının hemen ertesi şirketimize gelerek huzur bozucu davranışlarda bulunmuştur. Yukarıda izah edildiği şekilde gerçekleşen olaylardan sonra çalışanın gerçekleştirmiş olduğu bu iş ve işlemlerden ötürü hizmet akdine haklı nedenle son verilmiştir."