Yargıtay'dan emsal karar! Eşe cinsel içerikli mesajlar "taciz" sayıldı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Antalya'da yaşayan ve boşanma davaları devam eden çiftten biri, telefon aracılığıyla eşine cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu durumdan rahatsız olan eş, suç duyurusunda bulundu.

Hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılan ve Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan mesajı atan eşin, beraatine karar verildi.