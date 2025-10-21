SON DAKİKA | Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı! 3 milyar 665 milyonluk para transferi tespit edildi

MİLYARLIK İŞLEM HACİMLERİ

Soruşturma kapsamında, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS Kayıtları, Suç Kayıtları ile sosyal Mali Durumlarının yapılan araştırmaları neticesinde; 14 ve 9 kişilik iki ayrı grubun iştirak halinde hareket ettiği tespit edildi. 14 kişilik grubun toplam işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625

TL olduğu., 9 kişilik grubun toplam işlem hacminin ise 785 milyon 644 bin 932 TL olduğu ve ayrıca 1 kişinin toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 TL olduğu tespit edildi.