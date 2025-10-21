Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı! 3 milyar 665 milyonluk para transferi tespit edildi | Video
21.10.2025 | 10:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis iddiası ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
