Yazın başka güzel, kışın başka güzel: Bağdaşen Köyü’nde yaşam

Ardahan merkeze bağlı Bağdaşen Köyü, Artvin'in Ardanuç ilçesinin sınırında yer alıyor ve hem yaz hem de kış mevsiminde sunduğu güzelliklerle ziyaretçilerini büyülüyor. Yazın yemyeşil doğasıyla göz alırken, kışın karla kaplı manzarası adeta bir kartpostalı andırıyor. Köy sakinleri, kışın zorlu hava koşullarına rağmen köyde yaşamanın keyiflerinden bahsederek, burada yaşamaktan son derece memnun olduklarını belirtiyorlar.

Bağdaşen Köyü'nde ekonominin temelini büyükbaş hayvancılık oluşturuyor. Köyde yaşayanların yaklaşık yüzde 70'i büyükbaş hayvancılıkla geçimlerini sağlarken, yüzde 25'i küçükbaş hayvancılıkla ilgileniyor. Köylüler, yazın ekip biçtikleri ürünleri kışın tüketiyor, ayrıca hayvanlarını beslemek için kış hazırlıklarını erkenden yapıyorlar. Balyalar haline getirdikleri otları ve samanları, hayvanlarına üç öğün halinde yediriyorlar. Kış boyunca yerel kahvehanelerde bir araya gelip, sohbet edip sosyalleşerek sıcak bir ortamda vakit geçiriyorlar.

Bağdaşen Köyü'nün nüfusu yaklaşık 1.000 kişiden oluşuyor ve köyde 300 hane bulunuyor. Köyde yaşayanların büyük bir kısmı, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlarken, modern teknolojilerin gelişmesiyle birlikte köyde de şehirdeki imkanlar mevcut. Elektrik, internet gibi altyapı hizmetleri köyde rahatlıkla erişilebilir durumda. Köylüler, şehirde bulunmayan birçok imkana köyde sahip olduklarını, özellikle doğal ve organik gıda konusunda büyük avantajları olduklarını belirtiyorlar.

"KÖYDE YAŞAM LÜKS OLDU"

Köyde yaşayan Erbay Şenel, köyde yaşamanın sunduğu imkanlar hakkında şu şekilde konuştu: "Ben anlamıyorum, insanlar neden köylerini terk ediyorlar? Şehirde bulunmayan birçok imkan köyümüzde var. Yiyeceklerin en organik ve sağlıklı olanı burada. Taze yumurta, taze yağ ve peynir her sabah bizim soframızda. Bugün köyümüzdeki yaşam, şehre taşınmış birçok insana kıyasla daha konforlu. 20 yıl önce her evde bir çift öküz bile yoktu, bugün her evin kapısında son model traktörler ve arabalar var. Hayvancılığın son yıllarda iyi bir gelir sağlaması, devletin teşvikleri ve sunduğu imkanlar sayesinde köyde kalmak cazip hale geldi. Ama buna rağmen insanlar köyü terk etmeye devam ediyor. Bunu anlamıyorum."

Bağdaşen Köyü'ndeki köylüler, köydeki yaşamın zorlayıcı olmadığı, aksine sunduğu imkanlar ve organik yaşamın şehir hayatından çok daha değerli olduğu konusunda hemfikir. Bununla birlikte, köydeki genç nüfusun büyük şehirlere olan ilgisi, köydeki yaşama olan bağlılığı tehdit eden en büyük etmenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Gençlerin Şehir Yolu Köyde yaşayanlar, gençlerin köyde kalmaktansa büyük şehirlere gitmeyi tercih etmelerinden duydukları üzüntüyü dile getiriyor. Köydeki gençler, evlenmek için kız bulmada zorluk çektiklerini ve büyük şehirlerin sunduğu yaşam fırsatlarına çekildiklerini söylüyorlar. Ancak köyde yaşamın, doğallığı ve sakinliğiyle daha huzurlu ve anlamlı olduğunu düşünen birçok köylü, modern teknolojilerin köyde de var olması sayesinde şehire olan bu eğilimin azalmasını ümit ediyor.

Bağdaşen, doğal güzellikleri, organik yaşamı ve sunduğu imkanlarla köylülerine kaliteli bir yaşam sunarken, aynı zamanda şehir hayatına olan özlemlerinin de önüne geçemiyor. Yine de, köydeki yaşamın "lüks" olmasını sağlayan pek çok faktör, Bağdaşen'i hem bölge sakinleri hem de dışarıdan gelenler için cazip bir yer haline getiriyor.