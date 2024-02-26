Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda arıza nedeniyle Davutpaşa’da yoğunluk oluştu

Metro İstanbul sosyal medya hesabından saat 06.27'de yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Davutpaşa-Bakırköy istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yenikapı'dan metroya bindikten sonra arıza nedeniyle Davutpaşa Metro İstasyonu'nda vagonlardan indirilen vatandaşlar otobüs durağına yönlendirildi.