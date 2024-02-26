Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle Davutpaşa'da yoğunluk oluştu | Video
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Davutpaşa istasyonunda yolcu yoğunluğu meydana gelirken bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
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