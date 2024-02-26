Video Yaşam Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle Davutpaşa'da yoğunluk oluştu | Video
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle Davutpaşa'da yoğunluk oluştu | Video

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle Davutpaşa'da yoğunluk oluştu | Video

26.02.2024 | 09:27

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Davutpaşa istasyonunda yolcu yoğunluğu meydana gelirken bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

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