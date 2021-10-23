Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı

Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı
halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılarından biri, Yenikapı
'daki 4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Halının değeri, yıkamaya götürülünce ortaya çıktı. Halıyı müşterisinin getirdiğini belirten Bülent Çakırhan, "Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Halı geldiğinde şoke oldum, çünkü genelde müzelerde görebiliriz. Hemen sahibini aradım. Halıyı yıkadık ve teklifimizi kabul etti, satın aldık" dedi. Çakırhan, Avrupa'daki mezatlarda halının fiyatının 150-200 bin dolar arasında değiştiğini kaydetti.