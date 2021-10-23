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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı

DHA
Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı
Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılarından biri, Yenikapı'daki 4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Halının değeri, yıkamaya götürülünce ortaya çıktı. Halıyı müşterisinin getirdiğini belirten Bülent Çakırhan, "Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Halı geldiğinde şoke oldum, çünkü genelde müzelerde görebiliriz. Hemen sahibini aradım. Halıyı yıkadık ve teklifimizi kabul etti, satın aldık" dedi. Çakırhan, Avrupa'daki mezatlarda halının fiyatının 150-200 bin dolar arasında değiştiğini kaydetti.
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Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı
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