Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastanelere kaldırdı.

Otobüsün ön kısmı ile kamyonetin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.