Youtuber Merve’yi eşi 32 yerinden bıçakladı

İSTANBUL Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren genç kadının 32 yerinden bıçaklandığı kaydedildi. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtilen Yıldırım çifti, iddiaya göre önceki gece kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını yatak odasında defalarca bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını itiraf etti. Genç kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınırken cani eş de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadının eşinden geçtiğimiz yıl 2 kez 'kasten yaralama ve tehdit' suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı..