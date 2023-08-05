Haberler Yaşam Haberleri Youtuber Merve’yi eşi 32 yerinden bıçakladı
Giriş Tarihi: 6.8.2023

Youtuber Merve’yi eşi 32 yerinden bıçakladı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Youtuber Merve’yi eşi 32 yerinden bıçakladı
İSTANBUL Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren genç kadının 32 yerinden bıçaklandığı kaydedildi. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtilen Yıldırım çifti, iddiaya göre önceki gece kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını yatak odasında defalarca bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını itiraf etti. Genç kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınırken cani eş de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadının eşinden geçtiğimiz yıl 2 kez 'kasten yaralama ve tehdit' suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı..

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ermeni lobisine teşekkür et lan
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Youtuber Merve’yi eşi 32 yerinden bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA