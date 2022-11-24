Haberler Yaşam Haberleri Zehirli villaya baskın! Türkiye'de tek seferde yakalanan en yüksek miktar
Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:08 Son Güncelleme: 24.11.2022 13:33

Zehirli villaya baskın! Türkiye'de tek seferde yakalanan en yüksek miktar

İstanbul Beylikdüzü'nde bir villaya baskın yapılan peş peşe iki farklı operasyonda üç ton 533 kilo 805 gram kısaca "Met" olarak adlandırılan "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan miktarın Türkiye'de yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu açıkladı ve İstanbul Emniyeti'ni tebrik etti. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehirli villaya baskın! Türkiye’de tek seferde yakalanan en yüksek miktar

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı olan Kavaklı Mahallesi'nde bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Aralarında söz konusu lüks villanın da bulunduğu iki adrese ve iki araca peş peşe düzenlenen seri operasyonlarda üç ton 533 kilo 805 gram kısaca "Met" olarak adlandırılan "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehirli villaya baskın! Türkiye'de tek seferde yakalanan en yüksek miktar | Video

Altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Ümraniye ve Pendik İlçeleri'nde düzenlenen seri operasyonlarda aynı çetenin üyesi 22 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı. Peş peşe düzenlenen seri operasyonlarla gözaltına alınan 12 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 10 çete üyesinin yasal işlemlerinin ise İstanbul Emniyeti'nde devam ettiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ele geçirilen uyuşturucu maddenin, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik etti.

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Zehirli villaya baskın! Türkiye'de tek seferde yakalanan en yüksek miktar
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