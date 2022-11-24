Zehirli villaya baskın! Türkiye'de tek seferde yakalanan en yüksek miktar | Video
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir villaya baskın yapılan peş peşe iki farklı operasyonda üç ton 533 kilo 805 gram kısaca "Met" olarak adlandırılan "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan miktarın Türkiye'de yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu açıkladı ve İstanbul Emniyeti'ni tebrik etti. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı.