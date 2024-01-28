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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Zindan odasının fotoğrafları ortaya çıktı

Ukrayna- Türkiye seferi sırasında, elleri kelepçeli bir odaya hapsedilen gemi tayfası Mehmet Ali K.’nın, yaşadığı 5 günlük dehşetin fotoğrafları ortaya çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Zindan odasının fotoğrafları ortaya çıktı
Türk bayraklı kuru yük gemisi 'Chona'nın Ukrayna-Türkiye arası seferi sırasında 30 yaşındaki gemici Mehmet Ali K'nin, geminin personelleri ve kaptanı tarafından elleri kelepçelenerek çamaşır odasında 5 gün boyunca hapsedilmesine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. SABAH'ın gündeme getirdiği skandal olay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Savcılık gemide bulunan kamera görüntüleri ve olaya yönelik dijitallerin incelenmesini talep etti. Bilirkişi geminin Türkiye'ye giriş yaptığı sırada çekilen görüntüyü deşifre etti.



Görüntülerde 5 gün alıkonularak demir parmaklıklı odaya hapsedilen Mehmet Ali K.'nın işçi yardımıyla demirlerin sökülerek odadan çıkarıldığını, bu sırada ellerinin kelepçeli olduğunu anlattı. Görüntülerde plastik kelepçeden dolayı ellerinin kızarıklığı belli olan genç adamın sahil güvenlik ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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Zindan odasının fotoğrafları ortaya çıktı
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