Nazire Dedeman Çağatay, 28 Eylül 1993'te, arkadaşının silahından çıkan mermiyle daha 17 yaşında hayatını kaybeden oğlu Umut'un anısını yaşatmak ve başkalarının da bu acıyı yaşamaması için Umut Vakfı'nı kurmuştu.



İLK İCRAATI 28 EYLÜL'DE

Bireysel silahsızlanma bilincinin oluşturulması ve 28 Eylül'ün Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü olarak kabul edilmesi için de her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler düzenliyordu. Ancak Nazire Hanım, ne yazık ki Şubat'ta, hayaline ulaşamadan aramızdan ayrıldı. Öğrendim ki, annesinin bu hayalini gerçekleştirmek için bayrağı kızı Özben Önal devralmış. Annesinin vefatının ardından Umut Vakfı'nın başına geçen Özben Hanım, bireysel silahlanmaya karşı olanların bir araya geldiği anlamlı sokak etkinliğinin tüm dünyada kabul görmesi için kollarını sıvamış. Özben Hanım, 28 Eylül'de Lütfi Kırdar'da, 'Kadın, şiddet, cinayet ve bireysel silahsızlanma' konulu bir oturum ve 'Yaşama Hak Tanıyın' temalı uluslararası karikatür yarışması düzenleyecek. Umarım annesinin hayalini gerçekleştirir.