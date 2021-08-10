Türk asıllı eşi Ayda Field ve dört çocuğuyla Bodrum'a tatile geldiğini ilk bu köşeden öğrendiğiniz dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Ege kıyılarımızda denizin ve güneşin keyfini çıkarıp ülkemizden ayrıldı. Bodrum'un ardından İstanbul'a gelen ve şehrin turistik yerlerini gezen Robbie Williams ve Ayda Field, son akşamlarında da Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Hanım'ın evine konuk oldu.



Nevbahar Hanım, Robbie Williams ve eşi şerefine Kandilli'deki yalısında bir davet verdi. Nevbahar Hanım'ın 'Kaftan Gecesi' konseptiyle hazırladığı gecenin diğer konukları arasında; Oscar törenlerinin resmi partilerini düzenleyen, iki Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck, Ömer Karacan, Alastair Dundas, Martyn Lawrence Bullard, Berna Uyanoğlu da vardı. Robbie Williams, konuklarla sohbetinde, hem Bodrum'u hem de İstanbul'u öve öve bitirememiş. Boğaz manzarasına da hayran kalmış. Ünlü şarkıcının bu tatili, uzun süre unutamayacağına eminim.



OĞLUYLA İLK FOTOĞRAF

Kerim Polat'ın, Claudia Roditi ile evleneceğini de, bebek beklediklerini de, Claudia Hanım'ın doğum yaptığını da ilk bu köşede okumuştunuz.



Damat olmak için yıllarca ayak sürüyen ama düğününden 9 ay 10 gün sonra baba olan Kerim Polat'ın oğluyla çekilmiş ilk fotoğrafını da ilk bu köşede görüyorsunuz.



Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, teknesinde oğlu ile gelini Kerim-Claudia Polat, kızı ile damadı Eda-Dimitris Gionasatis ve torunları ile tatil yapan Ayşe Polat'ı görüntülemiş. Görümcesinden bir hafta önce doğum yapan Eda Hanım, her yıl olduğu gibi yaz tatili için yine Komşu'dan ülkemize gelmiş.



CENNET KOYU'NA DEMİR ATTILAR

Pandemi etkisiyle bu yıl tekne sezonunu öne çeken ve 23 Nisan'da teknelerini denize indiren Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ile hayat arkadaşı Ayşe San, hafta sonu Bodrum'da tatildeydi.



Mutlu-mesut devam eden ilişkilerinde 10. yıla girmek üzere olan çift, Cennet Koyu açıklarına demirledikleri teknelerinde dostlarını ağırladı. Erkut Bey, sıcaktan bunaldıkça kendini denize atarken Ayşe Hanım ise misafiri ile saatlerce güneşlendi.



ABLASI GİBİ YALIDA EVLENECEK

4 Haziran'da büyük kızları Nazlı'nın mürüvvetini gören Hakan- Banu Çarmıklı'nın küçük kızları Yasemin'in de yuvadan uçmaya hazırlandığını yazmıştım. Genç iş insanı Murathan Kurt, geçen ay Yasemin Çarmıklı'ya evlenme teklif etmiş, "evet" cevabını da almıştı. Çiftin önümüzdeki yıl evlenmeyi planladığını duymuştum ama karar değiştirmişler.



Yasemin Çarmıklı da, ablası Nazlı Hanım gibi, ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde kıyılacak nikahla bir ömür boyu mutluluğa "evet" diyecek. Tarih de belli; 1 Eylül. Umarım bir ömür mutlu olurlar.