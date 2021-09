'Kontrol etme sanatı nedir?' diye sorsalar eminim birçok kişi içindeki kontrol hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini anlatır.

Halbuki kontrol etme sanatı; kontrolü kaybedecek kadar yükselirken, sınırları aşmadan kontrollü olabilmek, tıpkı drift gibi.

Nedir bu drift? Türkçe'de 'yanlama' olarak karşılık bulan, virajı alırken arabanın arka kısmını kontrollü biçimde kaydırarak dönüş alma tekniği. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli drift şampiyonalarından biri olan Red Bull Car Park Drift için Bursa'daydım. Hatta yüksek aksiyonlu mücadeleye ben de katıldım, hem de co-pilot olarak. Dünyanın en iyi drift pilotlarından biri olarak görülen Red Bull sporcusu Abdo Feghali ile piste çıktığımızda heyecanım sıfırdı. Hayatta kontrol edemediğiniz herhangi bir şey size nasıl 'bırakmanız' gerektiğini öğretiyordur, bu yüzden bir ustaya güven duymak gerek...



Feghali kontrollü bir şekilde arabayı kontrolsüzmüş gibi kaydırma sanatına başladı, korkudan öte beni bir kahkaha aldı.

Araba döndükçe başım döndü, "Bu adrenalin bitmemeli" diyorum ama şovumuz maalesef yarışın devam etmesi için son buluyor.

Yarışta Doğukan Manço dikkatimi çekiyor, sıkı bir rallici olduğunu biliyordum ama drift yaptığına gözlerimle şahit oldum, öyle hızlandı ki bir ara pistte arabanın arka tarafını parçalayarak yarışı tamamladı. Görsel bir şölendi bu yarış adeta, hız, adrenalin ve fazla mutluluk...

Bu arada Bursa'da gerçekleştirilen Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde mutlu sona ulaşan Berfu Tutumlu Türkiye'nin en iyi drift pilotu oldu. Yüksek aksiyonlu mücadele sonunda zafere ulaşan Tutumlu, kasım ayında Mısır'da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde

Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.



TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleştirilen Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde Abdo Feghali şöyle konuştu:

"Türkiye'de yine harika bir organizasyona imza attık. Türkiye gerçek bir drift ülkesi. Dünya Finali'nde buna şahit olmuştum. Şimdi bu gerçeği bir kez daha gördüm. Türkiye'de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Berfu Tutumlu'nun Dünya Finali'nde de şampiyonluk için ciddi bir şansı var. Katılan, sıcak havaya rağmen bizi yalnız bırakmayarak yarışı izleyen herkese çok teşekkür ederim."



ARKADAN ÇEKİŞLİ OLMALI

Dünyaca ünlü pilota "Her araba drift yapabilir mi?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Mümkün olmaz, hele ki önden çekişli araçlarla drift yapamazsınız.

Arkadan çekişli bir araç olması lazım. Her arkadan çekişli araçta gerekli modifikasyonları yaparsanız drift yapabilirsiniz."



11 SANATÇI, MİNA VE ARKADAŞLARININ ANISINI YAŞATIYOR

Küratör Ayça Okay'dan "Funda Bodrum'daysan bu sergiye mutlaka gelmelisin, çünkü çok başka" diye bir mesaj geldi... Gerçekten de küratörü olduğu serginin hikayesini okuyunca başka değil, bambaşka olduğunu gördüm, gözlerim doldu. Öyle anlamlı, öyle güzel geldi ki şu dönemde...

Sergi; uçak kazasında hayatlarını kaybeden Mina Başaran ve arkadaşlarının anısını yaşatmak için hayata geçirilmiş. Bu sergi, Türkiye'nin dört bir yanından dezavantajlı kız çocuklarının maddi-manevi gelişimlerine destek olmayı, kendilerine güven duymalarını, bedenlerini ve kimliklerini sevmelerini ve her türlü ayrımcılığa karşı durabilmelerini amaçlayan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi Mina'nın Çocukları Projesi kapsamında gerçekleşiyor.



Birbirinden başarılı 11 sanatçı; resim, heykel, video ve enstalasyon dahil olmak üzere farklı medyumlarda üretim yapmış bu sergi için. Pınar Akkurt, Ramazan Can, Fırat Engin, Leyla Emadi, Didem Erk, Mert Ege Köse, Ouchhh, Erdil Yaşaroğlu, Yiğit Yazıcı, Uğur Ayık Koleksiyonu'ndan Ardan Özmenoğlu ve Feride İkiz Koleksiyonu'ndan Mario Klingemann'nın eserleri gerçekten görülmeye değer. TÜKD İstanbul Şubesi bünyesindeki Mina'nın Çocukları Projesi, Kolektif 'Hafıza' sergisi, Ramada Bodrum'da 11 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir.