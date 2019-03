Londra’da Cem Yılmaz fırtınası

Hafta sonu Londra'daki Apollo Tiyatrosu'nun önüne geldiğimizde bir an kendimi Türkiye'de zannettim. Nasıl olmasın! Cem Yılmaz, 6 yıl aradan sonra sahnedeki ilk gösterisini yani dünya prömiyerini bu tiyatroda 3 bin 500 Türk izleyicinin karşısına çıkarak yaptığından her yer Türk kaynıyordu. Sadece Londra'da oturan binlerce Türk değil, Ronit-Cem Hakko, Rana- Erol Tabanca, Melkan Gürsel, Hamdi Akın, Osman Çarmıklı gibi pek çok ünlü sima da sırf Cem Yılmaz'ın gösterisi için Türkiye'den gelmişti. Musafa Oğuz'a ait Most Production UK tarafından organize edilen gösteriye 45 yıldır İngiltere'de faaliyet gösteren Türk sermayeli tek İngiliz bankası olan Turkish Bank da sponsor olmuştu.



TARKAN ESPRİSİ

Gösterinin gerçekleştiği Eventim Apollo'nun, 'Operadaki Hayalet' ve 'Sefiller' gibi birçok ünlü oyuna evsahipliği yapması bir yana, The Beatles, The Rolling Stones, Bob Marley, REM, Elton John, Alber Finney, Peer O' Toole, David Bowie ve Nick Cave gibi pek çok ünlü ismin sahne aldığı tarihi bir mekan olması da ilgimizi çekmeye yetiyordu. Gösteride en çok Tarkan esprisine güldüm. Ülke İngiltere olunca; Cem Yılmaz, Ankara Anlaşması ve vize konusuna girmeden duramadı ve izleyenlerde kahkaha tufanı yarattı. Bu kez de anlaşıldı ki 'Little little into the middle' diyerek efsane olan ortaya karışık sipariş esprisinin ardından, 'Mezelerle doymayalım, balığa da yer kalsın' cümlesi de dilimize Cem Yılmaz anlatımıyla pelesenk olacak. Sahi dışarda yediği her yemekte en az bir kez bu cümleyi kuran Türkleri daha güzel ne anlatabilir? Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, gösterilerden bir akşam önce Büyükelçilik'te bir davet vermişti. İşte o davet de hem Türkiye'den gösteri için gelenleri, hem de Londra'da yaşamaya başlayan ünlü bankacı Ergun Özen gibi tanınmış isimleri buluşturdu. Söylemeden geçemeyeceğim, Büyükelçi Ümit Yalçın'ın esprilerle bezediği konuşması ve mükemmel evsahipliği, gece boyu en çok konuşulan konulardan biriydi. Böylesine yapıcı, samimi, iyi iletişime önem veren nazik büyükelçilerle karşılaşmaktan çok mutlu olduğumu da söylemeliyim.