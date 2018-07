Evcil hayvanlara sihirbazlık yapma modası

Sosyal medyada her yaz yeni bir akım başlıyor. Bu yazın trendi; Instagram'da köpeğinize meydan okumak... 'What the fluff' oyununda; evcil hayvanınızın önünde, bir battaniyeyi/ örtüyü tutup havaya atarak kadrajdan çıkıyorsunuz, hayvanınız da sizin ortadan kaybolduğunuzu sanıyor. Minik dostunuzla, bir nevi sihirbazcılık oynuyorsunuz. Aniden kaybolmanıza verdiği tepkiyi videoya çektiğinizde de ortaya çok eğlenceli görüntüler çıkıyor. Bu sevgi aşılayan akıma ihtiyacımız vardı; neler neler geliyor minik yavruların başına öyle değil mi...