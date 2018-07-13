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MERT VİDİNLİ
13 Temmuz 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Evcil hayvanlara sihirbazlık yapma modası

Sosyal medyada her yaz yeni bir akım başlıyor. Bu yazın trendi; Instagram'da köpeğinize meydan okumak... 'What the fluff' oyununda; ınızın önünde, bir battaniyeyi/ örtüyü tutup havaya atarak kadrajdan çıkıyorsunuz, hayvanınız da sizin ortadan kaybolduğunuzu sanıyor. Minik dostunuzla, bir nevi sihirbazcılık oynuyorsunuz. Aniden kaybolmanıza verdiği tepkiyi videoya çektiğinizde de ortaya çok eğlenceli görüntüler çıkıyor. Bu sevgi aşılayan akıma ihtiyacımız vardı; neler neler geliyor minik yavruların başına öyle değil mi...

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