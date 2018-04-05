Bugünden itibaren Merkür retrosu ortalığı tozu dumana katmak için uğraşırken, Nisan ayı yaşama sevincimizi toplamamıza yardımcı olacak.



Bu nisan başka!

Nisan ayı sorunları çözmemiz için bize fırsatlar da sunacak ancak birbirimizi dinlediğimiz sürece!

Eğer hayattan alacaklı olduğunuza inanıyorsanız, Nisan ayını çok iyi değerlendirin. Gökyüzü kaderlerimizde yeni yollar çizerken büyük laf söylemek yerine çok büyük adımlar atma zamanının geldiğini de gösterecek.

1950-1959 doğumlu biriyseniz ve sağlık sorunları yaşıyorsanız, bahar havasına daha da dikkat etmelisiniz.

1960-1969 doğumlu biriyseniz ve kendi işinizi yapıyorsanız, bu ay ödemelerinizi sıkı takip etmelisiniz.

1960-1969 doğumlu biriyseniz ve ailenizde uzun yıllardır süren miras konuları var ise Nisan ayının ikinci yarısından sonra çözüme kavuştuğuna şahit olabilirsiniz.

1970-1984 doğumlu biriyseniz ve hayatınız adına dönüm noktası olacak bir karar alacaksanız, sonuçlarını analiz edebilmeniz zor olmayacak.

1970-1984 doğumlu biriyseniz ve evliyseniz, çekirdek ailenizi büyütebilirsiniz.

1984-1998 doğumlu biriyseniz, gönlünüze göre bir iş bulacaksınız.

1984-1998 yılları arasında doğduysanız ve sevgilinizden yeni ayrıldıysanız, eski aşkınız kapınızı çalabilir.

2010-2011 yılları arasında yapılan evlilikler, sınava tabi tutulurken 1980-1983 yılları arasında doğanlar adeta ara kaderlerini yeniden yazacaklar.

Satürn, 19 Nisan itibariyle geri hareketine başlarken, öğretici tavrını yine ön plana çıkaracak ve ertelediğimiz sorunları çözmemiz için yüzleşmemize olanak tanıyacak.

Bu süreçte cesareti olan herkes kazanacak.

Bu ay içinize sinmeyen hiçbir işe başlamayın, kalbinizin ısınmadığı hiç kimseyi hayatınıza almayın.

ASTROGÜNDEM

Merkür- Satürn 90'lığı sınır bölgesindeki hareketliliğe yeni konular ekleyebilir. Bazı örgütlerin son günlerine yaklaştığını işaret eden Merkür retrosu yeni gelişmeleri de gündeme taşıyacak. Sosyal medyada bilgi kirliliği ile gündem değişirken sosyal medya devleri zorlanacak. Borsada değer kaybedenler bu sefer teknoloji devi firmalar olabilir.