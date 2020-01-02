Yeni yıl yeni umutların yanı sıra değişim de demektir. Hepimize farklı sürprizleri olan yeni yılın mesajlarına gelin bugünden bakalım...



KOÇ: Sezgileriniz güç kazanacak.

Hayatınızı baştan uca değiştirmek isteyeceksiniz.

Kararlarınızdan vazgeçmeyeceksiniz.

2020 yılının coşkusu size çok iyi gelecek.



BOĞA: Manevi değerleriniz güç kazanacak.

Sevdiklerinizle bolca zaman geçireceksiniz.

Yepyeni başlangıçlar yapacaksınız.

İlişkilerden beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyacaksınız.



İKİZLER: Mucizelere inanacaksınız.

Değişimler iyi gelecek.

Çabalarınızın mükafatını alacaksınız.

Kalbinizi ısıtacak dostlar edineceksiniz.



YENGEÇ: Kazançlarınız artacak.

Korkularınızdan arınacaksınız.

Kendinize olan inancınız artacak.

Yepyeni alanlara ilgi duyacaksınız.



ASLAN: Şans sizden yana olacak.

Hayallerinizi gerçekleştirmeye başlayacaksınız.

Başarılarınız çok konuşulacak.

Kendi ayaklarınız üzerinde duracaksınız.



BAŞAK: Dikkat çekeceksiniz.

Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz.

Hayatınıza huzur katacaksınız.

Yeni prensipler edineceksiniz.



TERAZİ: Yetenekleriniz ses getirecek.

Yaşam standartlarınız artacak.

Güçlü ilişkiler kuracaksınız.

Geçmişi geçmişte bırakacaksınız.



AKREP: Huzur bulacaksınız.

İlişkilerde toparlayıcı davranacaksınız.

Birikimlerinizi değerlendireceksiniz.

Tesadüflerin boşuna olmadığını anlayacaksınız.



YAY: Cesaretiniz göz kamaştıracak.

Yaşamınızı değiştirecek adımlar atacaksınız.

Gönlünüz aşka dolacak.

Sorgulamalardan uzaklaşacaksınız.



OĞLAK: Olgunlaştığınızı hissedeceksiniz.

Sevmek ve sevilmek size iyi gelecek.

Sorumluluklarınızı dengede tutacaksınız.

Kendinizi şımartmaktan geri kalmayacaksınız.



KOVA: Olumsuzluklardan uzaklaşacaksınız.

Güzel anların tadını çıkaracaksınız.

Güven ve samimiyet düsturunuz olacak.

Çalışma disiplininiz avantaj sağlayacak.



BALIK: Kendinizden ödün vermeyeceksiniz.

Hakkınızı alacaksınız.

2020 kalbinizdeki kırıklıkları onaracak.



ASTRO GÜNDEM

Kavuşan kavuşana diyor gezegenler! Merkür- Jüpiter kavuşumu; bu sefer de dijital dünyanın para piyasalarına yön verenlerle uğraşacağına vurgu yapıyor. Eş zamanlı önde gelen bankaların kripto para açıklamaları dengeleri değiştirebilir. Yeni yılın ilk günlerinde şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir.



