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ZEYNEP TURAN
02 Ocak 2020, Perşembe ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

2020’nin burçlara mesajı var

Yeni yıl yeni umutların yanı sıra değişim de demektir. Hepimize farklı sürprizleri olan yeni yılın mesajlarına gelin bugünden bakalım...

KOÇ: Sezgileriniz güç kazanacak.
Hayatınızı baştan uca değiştirmek isteyeceksiniz.
Kararlarınızdan vazgeçmeyeceksiniz.
2020 yılının coşkusu size çok iyi gelecek.

BOĞA: Manevi değerleriniz güç kazanacak.
Sevdiklerinizle bolca zaman geçireceksiniz.
Yepyeni başlangıçlar yapacaksınız.
İlişkilerden beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyacaksınız.

İKİZLER: Mucizelere inanacaksınız.
Değişimler iyi gelecek.
Çabalarınızın mükafatını alacaksınız.
Kalbinizi ısıtacak dostlar edineceksiniz.

YENGEÇ: Kazançlarınız artacak.
Korkularınızdan arınacaksınız.
Kendinize olan inancınız artacak.
Yepyeni alanlara ilgi duyacaksınız.

ASLAN: Şans sizden yana olacak.
Hayallerinizi gerçekleştirmeye başlayacaksınız.
Başarılarınız çok konuşulacak.
Kendi ayaklarınız üzerinde duracaksınız.

BAŞAK: Dikkat çekeceksiniz.
Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz.
Hayatınıza huzur katacaksınız.
Yeni prensipler edineceksiniz.

TERAZİ: Yetenekleriniz ses getirecek.
Yaşam standartlarınız artacak.
Güçlü ilişkiler kuracaksınız.
Geçmişi geçmişte bırakacaksınız.

AKREP: Huzur bulacaksınız.
İlişkilerde toparlayıcı davranacaksınız.
Birikimlerinizi değerlendireceksiniz.
Tesadüflerin boşuna olmadığını anlayacaksınız.

YAY: Cesaretiniz göz kamaştıracak.
Yaşamınızı değiştirecek adımlar atacaksınız.
Gönlünüz aşka dolacak.
Sorgulamalardan uzaklaşacaksınız.

OĞLAK: Olgunlaştığınızı hissedeceksiniz.
Sevmek ve sevilmek size iyi gelecek.
Sorumluluklarınızı dengede tutacaksınız.
Kendinizi şımartmaktan geri kalmayacaksınız.

KOVA: Olumsuzluklardan uzaklaşacaksınız.
Güzel anların tadını çıkaracaksınız.
Güven ve samimiyet düsturunuz olacak.
Çalışma disiplininiz avantaj sağlayacak.

BALIK: Kendinizden ödün vermeyeceksiniz.
Hakkınızı alacaksınız.
2020 kalbinizdeki kırıklıkları onaracak.

ASTRO GÜNDEM
Kavuşan kavuşana diyor gezegenler! Merkür- Jüpiter kavuşumu; bu sefer de dijital dünyanın para piyasalarına yön verenlerle uğraşacağına vurgu yapıyor. Eş zamanlı önde gelen bankaların kripto para açıklamaları dengeleri değiştirebilir. Yeni yılın ilk günlerinde şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir.

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