Yeni yıl yeni umutların yanı sıra değişim de demektir. Hepimize farklı sürprizleri olan yeni yılın mesajlarına gelin bugünden bakalım...
KOÇ: Sezgileriniz güç kazanacak.
Hayatınızı baştan uca değiştirmek isteyeceksiniz.
Kararlarınızdan vazgeçmeyeceksiniz.
2020 yılının coşkusu size çok iyi gelecek.
BOĞA: Manevi değerleriniz güç kazanacak.
Sevdiklerinizle bolca zaman geçireceksiniz.
Yepyeni başlangıçlar yapacaksınız.
İlişkilerden beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyacaksınız.
İKİZLER: Mucizelere inanacaksınız.
Değişimler iyi gelecek.
Çabalarınızın mükafatını alacaksınız.
Kalbinizi ısıtacak dostlar edineceksiniz.
YENGEÇ: Kazançlarınız artacak.
Korkularınızdan arınacaksınız.
Kendinize olan inancınız artacak.
Yepyeni alanlara ilgi duyacaksınız.
ASLAN: Şans sizden yana olacak.
Hayallerinizi gerçekleştirmeye başlayacaksınız.
Başarılarınız çok konuşulacak.
Kendi ayaklarınız üzerinde duracaksınız.
BAŞAK: Dikkat çekeceksiniz.
Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz.
Hayatınıza huzur katacaksınız.
Yeni prensipler edineceksiniz.
TERAZİ: Yetenekleriniz ses getirecek.
Yaşam standartlarınız artacak.
Güçlü ilişkiler kuracaksınız.
Geçmişi geçmişte bırakacaksınız.
AKREP: Huzur bulacaksınız.
İlişkilerde toparlayıcı davranacaksınız.
Birikimlerinizi değerlendireceksiniz.
Tesadüflerin boşuna olmadığını anlayacaksınız.
YAY: Cesaretiniz göz kamaştıracak.
Yaşamınızı değiştirecek adımlar atacaksınız.
Gönlünüz aşka dolacak.
Sorgulamalardan uzaklaşacaksınız.
OĞLAK: Olgunlaştığınızı hissedeceksiniz.
Sevmek ve sevilmek size iyi gelecek.
Sorumluluklarınızı dengede tutacaksınız.
Kendinizi şımartmaktan geri kalmayacaksınız.
KOVA: Olumsuzluklardan uzaklaşacaksınız.
Güzel anların tadını çıkaracaksınız.
Güven ve samimiyet düsturunuz olacak.
Çalışma disiplininiz avantaj sağlayacak.
BALIK: Kendinizden ödün vermeyeceksiniz.
Hakkınızı alacaksınız.
2020 kalbinizdeki kırıklıkları onaracak.
ASTRO GÜNDEM
Kavuşan kavuşana diyor gezegenler! Merkür- Jüpiter kavuşumu; bu sefer de dijital dünyanın para piyasalarına yön verenlerle uğraşacağına vurgu yapıyor. Eş zamanlı önde gelen bankaların kripto para açıklamaları dengeleri değiştirebilir. Yeni yılın ilk günlerinde şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir.