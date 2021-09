Her toplumun kendine özgü kuralları, gelenekleri ve görenekleri vardır. Ama bütün bunlar arasında değişmeyen tek bir şey var ki, o da çocuklardır. İlk eğitimlerini ailelerinden alan çocuklar için, gördükleri, bildikleri her şey onlar için iyi bir ders niteliğindedir. Peki bizler ebeveyn olarak ne kadar doğru bir rol üstleniyoruz? Çocuklara hak ve görgü konusunda neler öğretiyoruz?



İLETİŞİM ÖNEMLİ

Hayatın her alanında ailenin önemi ve çocuğu yönlendirirken doğru iletişim kurulması, görgü ve hak konusunda oldukça önemli. 'Her şeyin başı iletişim' diye boşuna söylenmemiş. Biz büyükler de çocukların bizleri rol model olarak kendilerine örnek aldıklarını düşünürsek, kendi dersimize iyi çalışmalıyız. Bir hatamızla hayatı boyunca yapabileceği hatalara sebep olabiliriz istemeden de olsa. Öğretilerimizi doğru yaparsak, sonuçlarının da doğru olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız.

Çocukların öğrendiği bütün bilgi ve becerilerinin temeli ailede atılmaktadır. Dolayısıyla da ebeveynlerin hem kendi aralarında hem de dışarıda bulundukları davranışlar, çocukları etkileyecektir. Dolayısıyla çocuklarımız belirli bir yaşa geldiklerinde davranışlarında bir bozukluk varsa, aynayı belki de kendimize çevirmeliyiz. Çocuklara aktardığınız davranışın aynısını gösterdiklerine çokça şahitlik ederiz. Hakkını bilen ve kimsenin kişisel yaşamını ihlal etmeden, özgürlüğünü kısıtlamadan iletişim kurabilen çocuk, görgü konusunda yol kat etmiş demektir. Bu ve bunun gibi davranışların sürekli hale gelmesinde ailenin rolü kaçınılmazdır. Doğru bilgi doğru davranışı tetikler. Peki bu alışkanlıkları çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz?

Çocuklarınızı doğru davranışta bulunduğunda desteklemeyi unutmayın.

Tek bir konu üzerine yoğunlaşın ve aynı anda farklı konulara odaklanmasının önüne geçin.

Davranışları öğretmek için pratik yapmayı, örnek göstermeyi ihmal etmeyin.

İzlediğiniz yol sonuç vermiyorsa, farklı yaklaşımları da denemeyi düşünün.

Çocuğunuzun davranışlarının kusursuz olmasını beklemeyin.

Çocuğunuzun bilgiye ihtiyacı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Bu pandemi sürecinden en çok çocukların etkilendiğini düşünen ebeveynlere sesleniyorum. Unutmayın, en çok biz etkilendik. Onlar ne kadar maske takmış, kısıtlanmış, okula gidememiş olsa da bugünleri unutacaklar. Ancak bizim yaptığımız baskıları, dayatmaları tepkilerimizi unutmayacaklar.