Charterda 1 Eylül umudu

Türkiye’ye charter seferlerinin tekrar başlamasına yönelik tasarı Putin’e sunuldu. Onaylanırsa seferler 1 Eylül’de başlayacak. Charterla ilave 500 bin Rus turist bekleniyor

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'ye charter seferlerinin tekrar başlamasına yönelik tasarıyı hükümete sundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın anlaşmayı imzalaması halinde tur operatörleri 1 Eylül tarihinde charter seferlerini başlatacak. Bu gelişme turizm sektöründe büyük heyecan yarattı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, charter seferlerinin başlaması halinde 300 ila 500 bin arası Rus turistin gelebileceğini söyledi. Ayık, "Önümüzde 8-9 haftalık bir süreç var. Bugüne kadar tarifeli seferlerle yaklaşık 300-350 bin Rus turist Türkiye'ye geldi. Charterın açılmasıyla birlikte bu sayı yıl sonuna kadar 800 bini bulabilir" dedi.



2017 İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Charter izninin 2017 yılı için çok önemli bir adım olduğunu belirten Ayık, tur operatörlerinin rahat planlama yapabileceğini kaydetti. Ayık, "Önümüzdeki yıl için planlamalar yapılmadan bu iznin çıkması bizim için çok önemli. Hedefimiz 2017'de 2015 rakamlarını yakalayabilmek" diye konuştu. 2015 yılında Rusya'dan Türkiye'ye 3 milyon 649 bin turist gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ağustos'ta Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'ye yönelik charter seferlerinin tekrar başlatılması konusunu gündeme getirmişti.