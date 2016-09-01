"FETÖ'nün 12 milyar liralık mal varlığına el kondu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı

FETÖ'NÜN TAŞINMAZLARINDAN 12 MİLYAR DOLAR

Bakan Özhaseki, FETÖ'ye yönelik mücadele kapsamında bunların taşınmazlarıyla ilgili çalışmaların hatırlatılarak, "Ne kadar taşınmazın devri engellendi. Mali değerleri nelerdir?" sorusu üzerine, taşınmazlarla ilgili Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan KHK'larla nelere el konulacağının ilan edildiğini hatırlattı.

Burada okullar, yurtlar, dernekler, vakıflar, şirketler bulunduğunu bildiren Özhaseki, gözden kaçanlar olmaması içinde bütün tapu müdürlerine kendisinin ayrıca bir uyarıda bulunduğunu belirtti.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Son gelen rakamları aldığımda KHK ile Hazineye 2 bin 514 adet taşınmaz devredilmiş. Vakıflar tarafına devredilen var. Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmaz adedi de 2 bin 83. Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmadığı halde özel bir gayretle arkadaşlarımızın kaçırmasını engelledikleri taşınmaz sayısı da bin 148 adet. Bütün bunların değeri kabaca, Maliye hazinesine devredilen taşınmazların 8,3 milyar lira, vakıflara devredilen 2,7 milyar lira, özel gayretle tespit edilenler 1 milyar liraya yakın. Toplamda 12 milyar liraya yakın bir mal varlığı şu anda hazine adına, devlet adına, millet adına kayda girmiş gözüküyor."

"BÜTÜN PLANLARI BOZULDU"

Son bir deneme olarak dışarıdan destekli FETÖ'nün bir darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Özhaseki, "İşbirliği içinde oldukları o kadar açık ki PKK ile FETÖ'nün, al birini vur ötekine" ifadesini kullandı.

Özhaseki, darbe girişiminde başarılı olsalardı ülkenin güneyinde düşündükleri o devletçiğin hayata geçirileceğini aktararak, şu görüşlere yer verdi:

"Allah'a hamdolsun milletimizin sayesinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir tarih yazdık. O aşağıda fırsat bekleyenlerin kafasına gidip Türk ordusu da vurdu bir güzel. Devamda ediyor, başarılı da sürüyor. Rabbim şehit haberleri getirmesin. O üst aklın ne kadar planı varsa alt üst oldu. Şimdi bu başarıyla devam ediyor. Bizim hükümet olarak huzur, sükunet, vatandaşın güvenliği sağlanana kadar sonuna kadar devam edecek bu iş. Hiç buradan geri adım atmak yok, bir taraftan teröristlerin kafası gözü kırılırken, bir taraftan da hasara uğramış, zarara düşen mazlum halkın da yanında olacağız. Bizim amacımız bu."

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ ÇALIŞMALAR

Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalar konusunda da bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "İnsanlar oluşturacağımız sitelere taşınsınlar, derme çatma evlerde oturmasınlar istiyoruz. Site mantığı doğudaki insanın geleneksel yaşamına aykırı gelebilir diye bir düşünce oluşabilir. Öyle yerler hazırlıyoruz ki çok geniş caddeler, içerisinde yeşil alanlar, balkonları çok geniş tutarak adeta otel gibi veya yatak odası gibi kullandıkları geniş balkonlar." şeklinde konuştu.

Özhaseki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörden zarar gören iller hakkında bilgi verdi. Özhaseki şunları söyledi:

"Çok ciddi çatışma yaşanan ve şehirlerde hasar bırakan, yüzlerce evlerin yıkıldığı ilçe sayısı 7 olarak görünüyor. Ortalama yuvarlak bir rakam söyleyeyim. Bu 7 ilçede 30 bin kadar konut yapmamız lazım. Bu konutları da hak sahiplerine dağıtmamız lazım."

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşası konusunda, "Orada koruma amaçlı imar planı var." diyen Özhaseki, "Bu koruma amaçlı imar planı dışında bir şey yapılmayacak. Hiçbir şekilde burası kimseye peşkeş çekilmeyecek, alışveriş merkezleri yapılmayacak, yüksek katlı konutlar yapılmayacak." bilgisini verdi.

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