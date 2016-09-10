7 yıldır kesintisiz büyüme

Türkiye, küresel dalgalanmalar ve jeopolitik risklere rağmen 27 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İkinci çeyrekteki % 3.1’lik büyümeyi özel ve kamu sektörü sırtladı. Büyümenin yılsonunda % 3’ü geçmesi bekleniyor

Türkiye ekonomisi jeopolitik riskler ve küresel dalgalanmalara rağmen 27 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İkinci çeyrekte büyüme özel ve kamu tüketimi desteğiyle yüzde 3.1 oldu. Özel sektör yatırımlarının büyümeye katkısı zayıf kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde iç talebin büyümeye katkısı 5 puan oldu. Net ihracat 2.1 yüzde puan negatif katkı ile büyümeyi sınırladı. Özel sektör tüketiminin büyümeye katkısı 3.4 puan oldu. Özel sektör yatırım harcamaları inşaat yatırımlarının pozitif katkısına rağmen zayıf makine teçhizat yatırımları nedeniyle ikinci çeyrekte büyümeye sınırlı negatif katkı sağladı. Kamu yatırımları büyümeye 0.2 puan katkıda bulunurken toplam yatırımlar büyümeyi 0.1 puan aşağı çekti. Stok değişiminin katkısı ise 0.4 puan yukarı yönlü oldu.

İLK YARIDA YÜZDE 3.9 OLDU

Her şeye rağmen yaşanan büyüme oranıyla Türkiye yüzde 3.1 ile G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. İlk yarı büyümesi de yüzde 3.9 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte GSYH, cari fiyatlarla yüzde 9 artarak, 525 milyar 932 milyon liraya yükseldi.

YILSONU % 3'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜRÜZ

Ekonomistler , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, jeopolitik riskler, ABD ve Avrupa ekonomilerinin toparlanamaması gibi olumsuzluklara karşın Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3'ün üzerinde büyüyeceğini öngörüyor. Halk Yatırım Başekonomisti Banu Kıvcı Tokalı "3'üncü çeyrekte 15 Temmuz darbe girişiminin olumsuz etkisi ve iki bayramı içeren dönem olması dolayısıyla büyüme yavaşlayabilir. Ama son çeyrekte tekrar toparlanma yaşanır ve yılı yüzde 3.3'lük büyümeyle kapatırız" dedi. İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu ise "Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve iç talepte canlanmayla yıllık büyüme yüzde 3.5'ta kalabilir" diye konuştu.



İNŞAATTA BÜYÜME HIZI %12.2

İkinci çeyrekte sektörel bazda cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 24.6 ile "kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik" sektöründe kaydedildi. Bunu yüzde 22.4'le eğitim, 15.8'le bilgi ve iletişim, 15.7'yle mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler izledi. Konaklama ve yiyecek sektörü yüzde 0.5 küçüldü. İnşaat sektörünün büyüme hızı yüzde 12.2 oldu



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nail Olpak: İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3.1 büyümesini önemsiyoruz. Öncü makro ekonomik göstergeler önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinde pozitif büyümenin süreceğine işaret ediyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek performansıyla 21 AB üyesi ülkeden hızlı büyürken, İngiltere, Almanya, ABD, Japonya, Kanada gibi birçok OECD ülkesini de geride bırakarak dünyada en hızlı büyüyen yedinci ülke olmuştur.

795 BİN KİŞİYE İŞ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini belirterek, "Ekonomimizde son bir yılda 795 bin kişiye ilave istihdam yaratılmıştır. Böylece küresel krizden sonra yaratılan istihdam 7.2 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi.



GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN DAHA HIZLIYIZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde "ılımlı" yüzde 3.1 ile, Çin ve Hindistan dışındaki gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı büyüyerek, "pozitif yönde" ayrıştığına işaret etti. Önümüzdeki dönemde, yatırımları ve istihdamı teşvik eden politikalar, Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim ile hizmetlere sundukları "süper teşviklerle" büyümenin hız kazanmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan Ağbal, "Böylece gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmaya devam edeceğiz ve gelişmiş ülkeler liginde yer alacağız" diye ekledi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreği itibarıyla resmi verisi açıklanmış AB üyesi 16 ülkeden daha hızlı büyüdüğünü bildirerek, şöyle devam etti: "Ülkemiz adı geçen dönemde hem AB ortalamasının (yüzde 2) hem de Euro Bölgesi ortalamasının (yüzde 2.2) üzerinde büyümüştür. Benzer şekilde ekonomimiz G7 ülkeleri (yüzde 1.7) ile OECD ortalamasının (yüzde 1.6) oldukça üzerinde bir performans ortaya koymuştur."



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kısa ve orta vadede büyüme performansını etkileyecek olan politika ve tedbirlerle 2016 yılında büyüme hızının yüzde 3.5-4 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesinin bir miktar hedeflerin altında kaldığını belirterek, "Ancak temmuzda yaşadığımız hadiseyi, öncesinde de terörle mücadeleyi dikkate aldığımızda büyüme rakamı çok iyi bir rakam" dedi.



KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 1.104 TL ARTTI

TÜİK'in 2016 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı büyüme rakamlarına göre, kişibaşı gelir 26 bin 234 TL'ye çıktı. Bu rakam 2015 sonunda 25 bin 130 TL seviyesindeydi. Dolar bazında ise gelir yılbaşına göre 195 dolar eridi.