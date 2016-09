Eylülde milyarlık alışveriş festivali

Kurban Bayramı tatili ve okula dönüşün aynı döneme gelmesi, perakende satışları artırdı. Giyimden elektroniğe birçok kategoride cirolar geçtiğimiz aya göre yüzde 15-20 yükseldi

Perakende satışlarda bayram tatili, okula dönüş alışverişi ve bazı AVM'lerin kendi bünyelerinde yaptığı indirim festivalleriyle birlikte hareketlilik başladı. Marka sahipleri, özellikle son 3 günde ciroların ortalama yüzde 15 arttığını söyledi.



OKULA DÖNÜŞ ETKİSİ DE VAR

Alışverişte tatilden ziyade bayramın ön plana çıktığını belirten patronlar, okula dönüş alışverişinin de etkili olduğunu söyledi. AVM'ler de piyasaya hareket katmak için indirim festivalleri düzenlemeye başladı. Mall of İstanbul'da geçtiğimiz günlerde başlayan ve bayram süresince devam edecek olan festivalde sadece bir günde 5.5 milyon TL ciro yapıldığı açıklandı.



SATIŞ ARİFE GÜNÜ ARTTI

FLO'nun sahibi Ziylan Grup'un yönetim kurulu başkanı Mehmet Ziylan, 1 Eylül'de başlayıp 25 Eylül'e kadar sürecek olan FLO Garaj Günleri düzenlediklerini söyledi. İndirimli satışlar kapsamında özellikle 3 gündür ciroların arttığını belirten Ziylan, "Mağazalarımızda da satışlar iyi gidiyor. Satışlar arife günü yüksek seviyelere çıktı" dedi.



70 BİN KİŞİ GELDİ

Mall of İstanbul, yaklaşan eğitim yılı ve Kurban Bayramı'na özel "efsane indirim" günlerini devreye aldı. 8 Eylül'de gün boyunca yüzde 70'e varan indirim fırsatını yakalamak isteyen 70 bin kişi AVM'ye akın etti. Gece 24'e kadar açık olan AVM'de o gün 5.5 milyon TL ciro yapıldığı açıklandı. Torunlar GYO'nun AVM'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar, "Mall of İstanbul indirim kurgusu ile bayram öncesi ziyaretçilerimiz ve kiracılarımıza moral vermek istedik. Gün boyu süren indirimlerde yaklaşık 5.5 milyon TL ciro elde edildi" diye konuştu.



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sami Kariyo ise, satışların geçen hafta çarşamba gününden itibaren artmaya başladığını söyledi. Özellikle haftasonunda ciroların iyice arttığını belirten Kariyo, "Alışverişlerde tatilin değil bayram ve çocuk konseptinin öne çıktığını görüyoruz. Yüzde 10'la başlayan yükseliş bazı günlerde yüzde 25'e kadar çıktı. Bu yıl bayram satışları iyi gidiyor" dedi.