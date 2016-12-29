Karamehmet’in cezasına Yargıtay onayı

Yargıtay, dosyası Pensilvanya’ya götürülen işadamı Mehmet Emin Karamehmet’in Pamukbank davasından aldığı 7 yıl 1 aylık hapis cezası ve 417.5 milyonluk para cezasını onadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması tarafından yakından takip edildiği iddia edilen ve itirafçı ifadelerine konu olan işadamı Mehmet Emin Karamehmet'in Pamukbank davasından çıkan ceza Yargıtayca onandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Pamukbank'ın eski ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet'in 417 milyon 435 bin 580 TL'yi zimmetine geçirdiği ve "adiyen zimmet" suçunu işlediği gerekçesi ile 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme kararında, 417 milyon 435 bin 580 TL'yi yönetim ve denetiminde bulunan bankaya ait parayı banka hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak doğrudan kendisine veya Çukurova Grubu şirketlerine kredi veriliyormuş gibi gösterip usulsüz işlemlerle ve karşılıklı kredi ilişkisi varmış gibi 'back to back' kredi verip aldığı belirtilmişti.



PENSİLVANYA DEVREDE

Karamehmet'in bu yolla kendisine ve bankanın hissedarı olan Çukurova Grubu şirketlerine menfaat temin ederek zimmete geçirdiği ve "adiyen zimmet" suçunu işlediği ifade edilmişti. Yargıtay'da temyiz aşamasında olan dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Yerel mahkeme tarafından verilen ceza, Yargıtay'ın ilgili Ceza Dairesi tarafından onandı. İlgili dosyanın FETÖ'nün Yargıtay imamı tarafından görüş sorulmak üzere Pensilvanya'ya götürüldüğü de iddia edilmişti.



YARGITAY İMAMI TAKİPTE

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun, Mehmet Emin Karamehmet'in Pamukbank dosyasının Yargıtay imamı tarafından takip edildiğini anlatmıştı. Tosun şunları söylemişti: "2013-2014 döneminde önemli bir kişiye ait dosyayı Başkan Bey'in talimatıyla tetkik hakime verdim. Bu dosya usulden oybirliğiyle bozuldu. Dosya İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hızlı bir şekilde tekemmül ettirilerek tekrar temyiz incelemesi için bize gönderildi. Süreç onların takibinde sonuçlandı."