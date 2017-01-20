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Aracı yerine kooperatif

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017
Aracı yerine kooperatif
Aracı yerine kooperatif

Hükümet sebze-meyve fiyatlarının tarladan tüketiciye kadar olan yolculukta fahiş oranlarda artmasını önleyecek yeni yol haritasını belirledi. Çalışma kapsamında daha ürünler dikilmeden çiftçiye para vererek bunu satın alan ve ürünün fiyatını kendi belirleyen aracılara bütünüyle sistemden el çektirilecek. Buradaki finansman açığı tarım birlik ve kooperatifleri aracılığıyla karşılanacak. Bu birlikler vasıtasıyla çiftçiye kredi muslukları sonuna kadar açılacak. Üreticilerden tüketicilere tedarik zincirinin kısaltılarak sektördeki aracıların azaltılmasını ve fiyatların düşürülmesini sağlayıcı düzenlemeler kapsamında üreticiler ve üretici örgütlerinin piyasada etkin bir şekilde yer alabilmesini teminen vergisel avantajlar da sağlanacak. Burada bir takım teşvik mekanizmaları da hayata geçirilecek. Tüketici aynı anda ürünün tarla çıkış fiyatı ve satış fiyatını görebilecek. Yanlış hasat, nakliye ve paketleme uygulamaları da bitirilecek. Bu konuda standartlar getirilecek.

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