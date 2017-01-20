Hans’ın raporları bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kuru üzerinden ekonomiye darbe vurulmaya çalışıldığını tekrar ederken, AB ve yabancı kuruluşların raporlarına tepki gösterdi. Erdoğan, “Hans’ın hazırladığı raporlar bizi bağlamaz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kuru üzerinden ekonomiye darbe vurulmaya çalışıldığını belirterek, tüketicileri ve üreticileri tedirgin ederek ekonomiyi yavaşlatmak için her yola başvurulduğunu, yatırımcıların ürkütülmeye çalışıldığını söyledi. 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, ülkemize karşı haksız ithamlar yöneltiyor, tavırlar ortaya koyuyor. 'Müttefik' dediğimiz, 'stratejik ortak' dediğimiz ülkelerin yalanlarını, iki yüzlülüklerini, riyâkarlıklarını, husumet derecesine varan tutarsızlıklarını saymıyorum bile. Ama tekrar söylüyorum! Ne raporu hazırlarsanız hazırlayın, bizim raporumuzun sahipleri buradadır. Hans'ın, George'un, şunun, bunun hazırladığı raporlar bizi bağlamaz. Bizi Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın hazırladığı raporlar bağlar, olay budur" dedi.

"Türkiye savunmada değil hücumda"



OYUN AÇIĞA ÇIKTI

Gezi olaylarından bu yana milletin içinde hayat tarzı ve ideolojik farklılıklar üzerinden bir çatlak oluşturmaya çalışıldığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Kısa sürede oyun deşifre oldu ve provokatörler ortada kalıverdi. Arkasında kimler vardı? Dış güçler... Onlar güçlenen Türkiye'yi parçalamak istiyorlardı. Sen köprüler yapacaksın öyle mi? Sen denizin altından raylı sistemler yapacaksın öyle mi? Denizin altından otomobil sistemleri kuracaksın öyle mi? Sen insansız hava araçları yapacaksın öyle mi? Sen hızlı raylı sistem bunları yapacaksın öyle mi? Yok, biz sana izin vermeden bu adımı atamazsın, bunu dediler. Ne oldu oyun açığa çıktı biz durduk mu durmadık.

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Onlar bunları yaptıktan sonra bak Körfez'de Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ardından Avrasya Tüneli açıldı. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. Bundan dolayı çıldırıyorlar, bundan dolayı kıskanıyorlar. Sen kalkacaksın dünyanın bir numaralı havaalanını yapacaksın, olur mu öyle şey ya. Onun için bak paranı kısarız, dolarını kısarız neyi kısarsanız kısın evelallah bu millet küllerinden doğarak yine sizleri boğar. Bundan hiç endişemiz yok "

"Her yola başvuruyorlar"



BİZİ KISKANIYORLAR

Çanakkale Köprüsü'nün 2023'e yetişeceğini söyleyen Erdoğan, "Çünkü Türkiye'ye ve bu millete bunlar yakışır. Bundan dolayı çıldırıyorlar, kıskanıyorlar" dedi.

"Türkiye'ye diz çöktürmek istendi"