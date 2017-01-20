Yerli İHA'lara devrim gibi özellik

'Yerli görüş hattı veri link'i ile İHA'ların iletişim mesafesi 200 km'ye çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, İHA'ların kontrol ve iletişim mesafesini 200 km'ye çıkaracak 'yerli görüş hattı veri linki' bu yıl içerisinde hizmete sunulacak.

Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisinde her geçen gün yeni bir gelişme kaydediliyor. Türkiye, savunma sanayi ihtiyacı 2002 yılında yüzde 80 dışa bağımlı iken, bugün bu ihtiyacın yüzde 60'ı yerli ve milli imkanlarla tedarik ediliyor.



Savunma sanayisinde Türkiye'nin son derece başarılı olduğu alanlardan biri de İnsansız Hava Araçları (İHA). Türkiye'nin yerli ve milli İHA'ları ulusları arası testlerin başarıyla geçti. TSK'nın kullandığı bu yerli İHA'ların yeni versiyonları 23 bin fit irtifada ve hiç durmadan 18 saat uçuş yapabilecek kapasiteye ulaşıyor. Uydudan da kontrol edilen bu İHA'ları geliştirme çalışmaları sürüyor.



Milli savunma bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İHA'ların kontrol ve iletişim mesafesini 200 km'ye çıkaracak 'yerli görüş hattı veri linki' bu yıl içerisinde hizmete sunulacak.



VERİ LİNKİ NEDİR?



Sayısal tabanlı veri iletim linkleri özellikle görüntü ve bilgi içeren yüksek verilerin gerçek zamanlı iletilmesi ihtiyacının olduğu askeri uygulamalarda kullanılan sistemlerdir. Özellikle İnsansız Hava Araçları, Füze ve Uçuş Test uygulamalarında ihtiyaç duyulan hızlı veri iletişimini karşılamak üzere farklı bandlarda görüş hattı istikametinde sayısal veri linkleri kullanılmaktadır.