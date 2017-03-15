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e kazandıracak devrede!

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 17:19 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 17:40
İşverene kazandıracak sistem devrede!
İşverene kazandıracak sistem devrede!

SİGORTA VE VERGİ İŞLEMLERİ ARTIK TEK BİR BEYANNAME İLE YAPILACAK

Sigorta ve vergi işlemleri artık tek bir ile yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ile maliyetler azalırken hata payı da ortadan kalkacak. Ancak dikkat edilecek hususlar var

Birkaç ay önce Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaptığımız bir toplantıda müjdesini verdiği beyannamelerin birleştirilmesi düzenlemesiyle ilgili usul ve esaslar da geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca i ilgilendiren bu tebliğ ile artık muhtasar beyannamesi ile prim ve hizmet belgeleri birleştirilerek tek bir belge olarak verilecek.

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