İşverene kazandıracak sistem devrede!

SİGORTA VE VERGİ İŞLEMLERİ ARTIK TEK BİR BEYANNAME İLE YAPILACAK

Sigorta ve vergi işlemleri artık tek bir beyanname ile yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni sistem ile maliyetler azalırken hata payı da ortadan kalkacak. Ancak dikkat edilecek hususlar var

Birkaç ay önce Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaptığımız bir toplantıda müjdesini verdiği beyannamelerin birleştirilmesi düzenlemesiyle ilgili usul ve esaslar da geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca işvereni ilgilendiren bu tebliğ ile artık muhtasar beyannamesi ile prim ve hizmet belgeleri birleştirilerek tek bir belge olarak verilecek.