Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan binlerce Balkan Türk'üne müjde!

Erdoğan konuşmasında çeşitli vesilelerle Türkiye'ye gelen Rumeli ve Balkan Türkü'ne müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'ye gelen vatandaşların GSS kapsamına alınacağını ve bu kişilere 15 gün içinde çalışma izni verileceğini söyledi .

Erdoğan şunları söyledi:

"Çeşitli vesilelerle ülkemize giriş yaptıkları halde vatandaşlık kazanamamış olanlar için de birinci derece yakın olanlara istisnai bir uygulama yoluna gidildi.

5 YILLIK İKAMET ŞARTI ARANMADAN VATANDAŞLIK

Bu kişiler 5 yıllık ikamet şartı aranmadan vatandaşlığa kabul edildi.

GSS'YE DAHİL OLACAK

Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması da buna dahil olacak. Böylece ülkemizle irtibatı olan tüm kardeşlerimizin sağlık kuruluşlarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi de sağlanmış olacak.

15 GÜN İÇERİSİNDE ÇALIŞMA İZNİ VERİLECEK

Buralardan gelen kardeşlerimize 15 gün içerisinde çalışma izni verilerek bu konudaki sıkıntı da çözülüyor."