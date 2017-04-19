Borçların üstü çiziliyor

Hükümet, 10.1 milyon kişiye kamuya olan borçlarını kolayca kapatma yolunu açıyor. 70.6 milyar liralık yapılandırma için düğmeye basıldı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gönderilmesi beklenen düzenleme ile Temmuz 2016'dan 2017 Mart sonuna kadar olan vergi, prim ve ceza gibi borçlara yapılandırma imkanı gelecek. Daha önceki yapılandırmaya başvurmayanlara ya da borcunu yapılandırıp ödeme yapmadığı için sistem dışı kalanlara da ikinci bir şans tanınacak.



NELERİ KAPSIYOR?

2016'daki yapılandırma kapsamında olan bütün kamu alacaklarının yeni yapılandırmaya da dahil edilmesi planlanıyor. Ancak 2016'daki yapılandırma kanunundaki gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi gibi konular yeni yapılandırmada yer almayacak. Sadece borçların yeniden yapılandırması olacak. Yapılandırmanın kapsamında vergi, prim, trafik cezası, idari para cezası gibi borçlar yer alacak. Edinilen bilgiye göre; yapılandırmada ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek. Ancak gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncelleme yapılacak. Böylece borç düşecek. Ayrıca peşin ödemeyi tercih edenlere ekstra indirim yapılacak. İsteyene ise taksit seçeneği olacak. 6, 9, 12, 18 taksitten biri tercih edilecek ve 2 ayda bir ödeme yapılacak. Yani 36 aya varan vade imkanı olacak. Taksitli ödemede borca, belirlenen katsayılar ilave edilecek. Başvuru Mayıs'ta başlayacak.



ZORA DÜŞENE ANINDA ÇÖZÜM

Yeni yapılandırma yasa tasarısına, vergisini düzenli ödeyenlere yönelik bir düzenlemenin de eklenmesi planlanıyor. Buna göre; vergisini düzenli ödeyenler, sıkıntıya girdikleri zaman yapılandırma yasasının çıkmasını beklemeyecek. Bunun yerine kamuyla masaya oturup borcunu yapılandıracak. Yapılandırmaya girebilecek mükelleflerin belirlenmesine yönelik objektif kriterler oluşturulacak. Bunlar, geçmiş 3 yıllık vergi performansı, şirketin finansal riski, sektörün durumu, hakkında açılmış alacak davası olup olmadığı, geçmişte kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği gibi ölçülebilir unsurlar olacak. Yapılandırmayla, şirketin oluşan borcuna yönelik gecikme faizi ve cezasına yönelik mevzuatta yer alan oranların uygulanması duracak. Farklı bir faiz sistemi uygulanacak.