ve da vergi indirimi süresi uzatıldı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 29.4.2017 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 10:46
Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi süresi uzatıldı

ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfır, larda KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

ve elektrikli ev aletleriyle lara yönelik vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

İŞTE İNDİRİMDEKİ ÜRÜNLER

Buna göre, döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalarla plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV'si 30 Eylül'e kadar yüzde 8 olacak.

BUNLARIN VERGİSİ SIFIRLANDI

Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, bulaşık makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise 30 Eylül'e kadar sıfıra çekildi.

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfırlanmış, mobilyadaki KDV ise yüzde 8'e düşürülmüştü.

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Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi süresi uzatıldı
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