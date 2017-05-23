Enflasyona yerli üretim çözümü

Türkiye'de enflasyonun üçte ikisini oluşturan gıda fiyatlarındaki artışı engellemek için çalışmalar hızlandı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda üretimi artırmayı ve gıda arz zinciri üzerindeki yapısal sorunları masaya yatırdı. "Yapısal sorunlara en kısa sürede neşter atılacak" diyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonunu düşürecek ilave tedbirlerin yakın zamanda devreye gireceği ifadesini tekrarladı. Şimşek, talebin kısmen de olsa ithalat ile karşılandığı ürünlerde kapsamlı bir üretim planlaması yapıldığını açıkladı. Buna göre, bakliyat üretiminin yapılacağı havzalar belirlendi. Üretimdeki dönemsel dalgalanmalara karşı dış ticaret tedbirlerini otomatik devreye sokacak bir mekanizma tasarlandı.Rekabet Kurumu, yaş sebze- meyve fiyatlarındaki artışı yakın incelemeye aldı. Toptancıdan marketlere kadar olan süreçteki fiyatları masaya yatıran kurum, ilk etapta özellikle tedarikçi düzeyinde inceleme yapacak. Rekabet Kurumu, hale giren yaş sebze-meyvelerin tamamını inceleyecek. Özellikle tedarikçilerin ortak hareket edip etmediğinin tespitini yapacak olan kurum, rekabet ihlalinin belirlenmesi durumunda ciroların yüzde 10'una kadar ceza kesecek.