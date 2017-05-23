Türkler’e çalışma vizesi

Kasım 2015'teki uçak krizinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus Lider Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği beş görüşme ile normelleşme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkileri, dün imzalanan anlaşmayla yeni bir boyut kazandı. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalandı. Başbakan Binali Yıldırım ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'da bulunan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in ikili görüşmesinin ardından imza töreni düzenlendi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç tarafından ve iki ülke başbakanının eşliğinde imzalanan ortak bildiri, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olarak görülüyor. Rusya Başbakanı Medvedev, Türkiye'den domates almaya yönelik yasağın yürürlükte kalmaya devam edeceğini, Türk vatandaşlarının Rusya'da çalışmalarına yönelik kısıtlamaları ise kaldıracaklarını ifade etti. Gürcistan ziyareti öncesi açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım ise taze üzüm, elma, armut, çilek, salatalık ve beyaz ete yönelik yasakların bir hafta içinde sonlandırılacağını söyledi. Türk firmalara altı alanda uygulanan yasağın kaldırılacağını belirten Başbakan Yıldırım, domates konusunda da mevsimsel talepler dikkate alınarak ithalata izin verilmesiyle bir adım atıldığını kaydetti.