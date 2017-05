25 Mayıs 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Altının yükselişi hız kesmiyor. Çeyrek Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 22 ayar Altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu. Güne düşüşle başlayan gram altın, 143,4 lira seviyesinden alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 962 liradan alıcı buluyor. Güne düşüşle başlayan gram altın, 143,4 lira seviyesinden alıcı buluyor.



Dün, dolar/TL'deki yükselişlere karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 143,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 143,9 liradan tamamladı. Altın parlak sarı, yoğun, havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek bir metaldir. Kimyasal element olarak simgesi Au'dur ve Latince "aurum"un kısaltmasıdır.

Gram altın güne düşüşle başladı

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 gerileyerek 143,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 962 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,74 değer kaybederek günü 1.251,3 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.250 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

ALTIN YORUMLARI NE DİYOR?

Geçen hafta ABD'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına yönelirken, altının ons fiyatı 1.265 doların üzerini gördü. Bu hafta ABD'de makro verilerin tekrar gündemin ön sıralarına gelmesiyle altına olan talep azalırken, altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,12 azalışla 1.254 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, dolar/TL'den altığı destekle yükselen altının gram fiyatında, 142 liranın destek olduğunu belirtirken, 147 liranın ise direnç konumunda olduğununu altını çiziyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI GÜNCEL

Altın nedir?

Altında ayar ne anlama gelir?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın, arı ya da bir başka deyişle saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). 18 ayar içindeki has altın 750 milyem, 14 ayar içindeki has altın ise 585 milyemdir.

Has altın gram fiyatı nasıl hesaplanır?

1 ons altın fiyatı / 31,1034768 formülü bize 1 gram altının fiyatını vermektedir.

Çeyrek altın kaç ayar ve kaç gramdır?

Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da "küçük altın"dır. 22 ayar 1,75 gramdır. Has altın olarak karşılğı 1,605 gramdır.

Yarım, Tam (Ziynet) ve Ata Cumhuriyet Altını kaç ayar ve kaç gramdır?

Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Tam yani diğer bir adıyla Ziynet altın ise 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gramdır. Ata Cumhuriyet Altını 22 ayar 7,20 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,60 gramdır.

Gremse altının değeri nasıl hesaplanır?

Bu altının diğer bir adı da 2,5 luk altındır. 10 çeyrek altına veya 5 adet yarım altına eşittir.

Reşat ve Hamit altın nedir?

Reşat altın Osmanlı altınlarıdır. Bunlar eski Osmanlı devleti zamanlarından kalan altınlardır. Reşat döneminde (hicri 1327) basılmıştır.

Hamit altın ile Reşat altın, aynı fiyata sahiptirler ve ikisinin arasında görünüşleri haricinde herhangi bir farklılık gözlemleyemezsiniz. En büyük farkları budur. Bununla birlikte ikisini birbirinden ayıran bir diğer özellikte Hamit altının II.Abdülhamid döneminde yani hicri 1293 senesinde basılmış olmasıdır.

1 ons altın kaç gramdır?

Dünya standartlarında 1 ons altın 31,1034768 gramdır.