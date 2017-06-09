Körfez’de yeni bir dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Katar
krizinin çözümü için başlatılan çalışma kapsamında ekonomi yönetimi de harekete geçti. Ablukaya alınan bu ülkede halkın mağdur olmaması için devreye giren Ankara, Katar yatırımlarını da güvence altına alıyor. Devletin zirvesinde, Katar ile ilişkilerin devam ettirilmesi, siyasi çözüm sürecinin soğukkanlı şekilde sürdürülmesi, krizin sona erdirilmesi, ekonomik ilişkilerin korunması başlıkları ön plana çıktı.
BAKANLIKLAR ÇALIŞIYOR
Türkiye, halkın mağdur olmaması için gıda için hava köprüsü kuracak. Ekonomi Bakanlığı, beyaz et, süt, un, bakliyat ürünleri ihracatçı birlikleri ve ilgili firmaların bağlantı kurmasını sağlayacak. Tarım Bakanlığı da ihraç edilecek ürünlere ilişkin çalışma yapacak. Ülkenin acil gıda ihtiyacının uçaklarla sağlanması öngörülürken, ihracatın gemilerle yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin aşılması için diplomatik süreçte bizzat ilgilenirken, devletin zirvesinde şu tespitler yapıldı:
YENİ FİNANSAL MİMARİ:
Körfez'de yeni bir finansal mimari oluşacak. Bu süreç doğru yönetilirse bölge için fırsata dönüşerek işbirliğini güçlendirebilir.
YATIRIMLARA KORUMA:
Katar'da ve bölgede yatırımlar, ticaret kesintisiz sürecek.
ANLAŞMALAR GÜVENCEDE:
Katar-Türkiye arasındaki ekonomik anlaşmaların arkasında durulacak, riske atılmasına izin verilmeyecek.
NEDEN PETROL-DOLAR:
Ülkeye yönelik operasyonun arkasında petrol-dolar sistemindeki çöküş bulunuyor.
DENKLEM DEĞİŞEBİLİR:
Bölgede enerji denklemi değişecek. Katar ve komşuları arasındaki gerginlik enerji alanına yansıyabilir.
DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR:
Katar'ın sadece Türkiye'de değil Avrupa ülkeleri, ABD'de de ciddi yatırımları bulunuyor. Burada kendini güvende hissetmezse yatırımlarını Türkiye'ye kaydırabilir. Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin de Katar'la enerji anlaşmaları var. Bu anlaşmalar uluslararası kimlik taşıyor. Katar'a uygulanan ambargonun bunu etkilemesi gerekiyor.
FİİLİ BİR İŞGAL OLMAZ:
Katar'a fiili bir işgal beklenmiyor. Bu çok zor bir ihtimal. Türkiye ilk gün ortaya koyduğu gibi yaptırımların yanlış olduğu konusundaki tutumunu koruyacak.
DESTEK VERİLECEK:
Gıda, ilaç gibi zorunlu ihtiyaçlar karşılanırken, hava yolu taşımacılığında THY ile bir anlaşma olabilir.
ARABİSTAN'A YAPILABİLİR:
Türkiye "Bugün Katar'a yarın Arabistan'a yapılabilir" mesajına yoğunlaşacak.
'KATAR HEDEF TAHTASINA KONULDU'
Körfez'de yaşanan gelişmelerle ilgili Ankara'da Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı yapan MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Katar'a, uygulanan yaptırımların yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yaşananlar, Katar'ın hedefe konulmuş olduğunu ve Müslüman ülkeler arasında nifak tohumları ekilmeye çalışıldığını gösteriyor" denildi.
'ÜLKEYE ABLUKA KABUL EDİLEMEZ'
ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca, Ortadoğu'yu kimlerin dizayn ettiği aşikarken Katar'ın hedef tahtasına konulmasının bölgeyi yeni bir kargaşanın içine sürüklemeye çalışan düşüncenin oyunu olduğunu belirtti. Koca, "Abluka kabul edilemez. Türkiye'nin bu süreçte Katar'a desteğe devam etmesi, bölge barışı ve huzuru açısından son derece önemlidir" diye konuştu.
'İHRACATÇILAR OLARAK ÇÖZÜM ODAKLIYIZ'
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ramazan ayında Müslüman ve kardeş ülkelerde yaşanan bu olayların son derece üzücü olduğunu kaydetti. TİM Başkanı, "İhracatçılar olarak dini, tarihi ve kültürel bağlarımız olan bu ülkeler arasında yaşanan sorundan kazanç elde etmeye değil çözüme odaklanıyoruz"