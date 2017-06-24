Büyük projeler dostluğu perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Akımı Projesi'nin, Türkiye'nin, enerjinin uluslararası ilişkilerde bir çatışma sebebi değil, barış için birleştirici bir araç olması gerektiğini savunan dış politikasının ve kazan-kazan anlayışının güzel bir sembolü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de, Rusya'nın Anapa şehrindeki "Pioneering Spirit" adlı boru inşaat gemisinde Türk Akımı Projesi'ne ilişkin incelemelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



İLİŞKİLERİN SİGORTASI

Türk Akımı Projesi'nin ülkeler için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projeler, karşılıklı bağımlılığı tesis eden ve ilişkilerin sigortası olan müstesna bir yere sahip. Rusya Federasyonu, enerji alanında ülkemizin de güvenilir ve istikrarlı bir ortağıdır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı gibi yakın gelecekte tamamlanması beklenen büyük çaplı projelerle inşallah dostluğumuz perçinlenecektir" dedi.



AKKUYU HIZLANACAK

Akkuyu ile ilgili olarak Türk özel sektörünün geçen hafta Moskova'da imzaları attığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Çin tarafını da bekliyoruz. Onlar da geçenlerde geldiler, kendileriyle ben de görüştüm. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda onlar da bu işi bitirecekler. Böylece Akkuyu'yu da hızlandırma fırsatını bulmuş olacağız" dedi.



2.200 METREDE SONDAJ YAPILACAK

Projenin tarihi bir niteliğe sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2 bin 200 metre derinlikte sondaj yapılacak olan bu adım, çok çok önemli bir vasıf ve dünyanın ilki. Bu projenin de ötesine geçeceğimize yürekten inanıyorum. Değerli dostum, sizinle bizim ortak bir özelliğimiz var. Bizler, çıtayı yükseltmeyi seven liderleriz. Zira ülkelerimizin, insanlarımızın ve ortak coğrafyamızın daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, çok daha kapsamlı, çok daha büyük projelere de birlikte imza atacağız" dedi.



?2019'DA 2. HAT BİTECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye ile yürüttükleri projelerin başka ülkelerle yürütülmediğine dikkat çekerek, önümüzdeki yıl proje kapsamında ilk hattın, 2019'da da ikinci hattın tamamlanmış olacağını vurguladı.



Türk Akımı Projesi'nin derin deniz kısmındaki boru hattı inşasına, Rus lider Putin'in katılımıyla başlandı. Putin ve Erdoğan telefon görüşmesinde işbirliğine vurgu yaptı.

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