Yerli otomobilde ‘babayiğit’ yıl sonuna kadar netleşecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Genel Kurulu'undaki çağrısı üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, "Biz bunu yaparız. Siz yeter ki yanımızda durun" sözleriyle yeni bir aşamaya giren yerli otomobilde yıllardır aranan "babayiğit" bu yılsonuna kadar netleşecek. Özel sektörün lokomotif olacağı ve devletin de destekleyeceği en az yüzde 51'i özel sektör tarafından sağlanacak şekilde planlanan yerli otomobil projesinde TOBB ile bakanlık arasındaki görüşme trafiği yoğun bir şekilde devam edecek. Yılsonuna kadar iş modeli netleştirilip, yıllardır dile getirilen "babayiğit" belirlenerek imzalar atılacak.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi ürünlerinin denetiminde üstlenmiş olduğu geniş sorumluluk alanını da özel sektöre devretmeyi planlıyor. Bakanlık halihazırda, asansörlerden, benzin istasyonlarındaki pompalara, tartılardan aerosol kaplara kadar geniş bir yelpazede denetim yapıyor. Yeni dönemde denetleme faaliyetleri bakanlığın yetki verdiği firmalarca bakanlık gözetiminde yapılacak.Şehir dışına taşınması planlanan 135 sanayi sitesinden 10'unun taşınma işlemleri yakın zamanda başlayacak. Şehir dışına taşınacak sanayi işletmelerine de yüzde 3 faizli kredi desteği verilecek. Yol haritasındaki önemli maddelerden birini de Ar-Ge merkezleri oluşturuyor. Bugün itibarıyla 543 olan Ar-Ge merkezi sayısı yılsonuna kadar 1000'e çıkarılacak.Ekonomiye her geçen gün daha fazla katkı sağlayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin sayıları artırılacak. 10 tane daha yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yurt genelinde bulunan 54 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde toplam 46 bin kişi istihdam ediliyor.