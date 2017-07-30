Dünyanın en büyük tünel projesinde ilk adım

İstanbul Boğazı
'na yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli
projesi için düğmeye basıldı. İstanbul'da günde 6.5 milyon kişinin kullanması planlanan hem karayolu hem demiryolu geçişleri bulunacak Büyük İstanbul Tüneli için Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout
Boğaz'da zemin etüdü çalışmalarına başladı. İstanbul'da trafik sorununa çözüm olarak üretilen dünyanın en büyük tünel projesi için 3 gündür Avrupa Yakası
'nda Akıntı Burnu ile Kandilli-Mehmetçik Burnu arasındaki hatta çalışmalarına devam eden 84 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki Fugro Scout adlı araştırma gemisi 26 Ağustos'a kadar Boğaz'da çalışmaya devam edecek.
HEM KARA HEM DEMİRYOLU
Projede tek tüpte hem kara yolu hem de demiryolu bulunacak. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolunun olduğu, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da iki şeritli lastik tekerli araç geçişine uygun olarak yapılacak.