YEKA ihalesi dünya basınında büyük yankı buldu

Alman DPA Ajansı YEKA İhalesi haberini, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu büyük projelerin Türk-Alman ilişkilerine olumlu yönde katkıda bulunmasını ümit ediyorum" ifadeleriyle paylaştı.

ALMANYA SIEMENS'İ KORKUTAMADI!

Bir başka Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle de iki ülke arasındaki gerginlik döneminde gerçekleşen ihaleye geniş yer ayırdı. Deutsche Welle, ihale haberini, Alman Hükümetinin Türkiye'ye yatırım yapılmaması çağrısının, dünya devi Siemens'i korkutmadığı spotu ile paylaştı.

NEW YORK TIMES BERAT ALBAYRAK'TAN PAYLAŞTI

Alman basınının yanı sıra ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times da ihaleyi Siemens'in kazanmasını paylaştı. Almanya ile Türkiye arasındaki son dönemde gerilen ilişkilere atıfta bulunan gazete, ihale haberini Bakan Albayrak'ın "Sonuç, iki ülke ilişkilerine önemli katkıda bulunacak" sözü ile paylaştı.

DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI BULDU

İhale sonucu dün gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinde önemli basın kuruluşları tarafından da paylaşıldı. Japonya'nın en önemli ekonomi gazetelerinden Nihon Keizai Shimbun ihale sonucunu, "Türkiye'nin dün tamamı 1 milyon kilovat gücündeki rüzgar enerjisi santrali yapım ve işletme projesi ihalesinde Alman Siemens'in liderlik ettiği konsorsiyumun en düşük teklifi vererek ihaleyi kazandığını açıkladı. Siemens, Türkiye içinde yeni türbin tesisi kuracak. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak anlaşmayı 'İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine hizmet eden bir proje' olarak yorumlayarak anlaşmanın Almanya ile ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti" ifadeleri ile Japon kamuoyuna yansıttı.

AJANSLAR SON DAKİKA GEÇTİ

Londra merkezli Reuters haber ajansı da haberi tüm dünyadaki abonelerine, "Türkiye, NATO müttefiki ile arasında genişleyen diplomatik ihtilafı ayrı tuttuğunun işareti olarak 1 milyar dolarlık rüzgar enerjisi projesinde Alman Siemens'i seçti" ifadeleri ile duyurdu. Reuters da, Albayrak'ın sonucun iki ülke arasındaki ilişkilere önemli bir katkı sağlayacağına ilişkin değerlendirmesine vurgu yaptı.

İŞTE O ÜLKELER

Finanzen.net, T-Online, Focus Online Money, Boerse Online, Tıroler Tageszeitung, Deutche Welle ile, Euronews, Enerji alanında küresel haberler yapan ünlü Recharge News, Renewablesnow siteleri, Azerbaycan'ın Trend Haber Ajansı, News AZ, İran'ın Energy Today , Hindistan'ın Energy World haber kuruluşları Türkiye'nin rüzgar ihalesine haberlerinde geniş yer verdi.