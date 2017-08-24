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Altın fiyatları ne kadar? ne kadar? kaç TL? (24 Ağustos)

Giriş Tarihi: 24.8.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 09:39
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (24 Ağustos)

24 Ağustos Perşembe altın fiyatlarındaki son durumu altın alma düşüncesi olan vatandaşlarımıza özel olarak hazırladık. ne kadar? ne kadar? ? gibi sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Altın 24 Ağustos Perşembe gününe nasıl başladı? Gram altın kaç lira? İşte 24 Ağustos altın fiyatları...

Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. 'da ise kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? ne kadar? gibi soruların yanıtları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 232,1664

SATIŞ: 237,4278

GRAM ALTIN

ALIŞ: 144,3962

SATIŞ: 144,4771

YARIM ALTIN

ALIŞ: 462,8818

SATIŞ: 474,8557

TAM ALTIN

ALIŞ: 928,6656

SATIŞ: 946,8070

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 959,0000

SATIŞ: 969,0000

ONS

ALIŞ: 1.288,9900

SATIŞ: 1.289,1400

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Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (24 Ağustos)
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