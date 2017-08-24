Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (24 Ağustos)

Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? Çeyrek altın ne kadar? gibi soruların yanıtları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 232,1664
SATIŞ: 237,4278
GRAM ALTIN
ALIŞ: 144,3962
SATIŞ: 144,4771
YARIM ALTIN
ALIŞ: 462,8818
SATIŞ: 474,8557
TAM ALTIN
ALIŞ: 928,6656
SATIŞ: 946,8070
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 959,0000
SATIŞ: 969,0000
ONS
ALIŞ: 1.288,9900
SATIŞ: 1.289,1400