Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (24 Ağustos)

Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? Çeyrek altın ne kadar? gibi soruların yanıtları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 232,1664

SATIŞ: 237,4278

GRAM ALTIN

ALIŞ: 144,3962

SATIŞ: 144,4771

YARIM ALTIN

ALIŞ: 462,8818

SATIŞ: 474,8557

TAM ALTIN

ALIŞ: 928,6656

SATIŞ: 946,8070

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 959,0000

SATIŞ: 969,0000

ONS

ALIŞ: 1.288,9900

SATIŞ: 1.289,1400