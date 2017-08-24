Nükleer tıpta yerli hamle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık alanında yerlileşmenin önünü açacak nükleer teknolojiyle ilgili dün iki önemli projeyi hayata geçirdi. İki bakanlık arasında imzalanan protokol ile erişimi zor olan nükleer ilaçların artık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından üretilmesine imkan sağlanırken, ayrıca radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp cihazları ile sanayide kullanılan nükleer ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun yapılacağı SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı
hizmete açıldı. Enerji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
arasında dün Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreninde konuşan Albayrak, işbirliğiyle sağlık sektöründe yerlileşmenin destekleneceğini dile getirdi.
YATIRIM 100 MİLYONU GEÇİYOR
Birçok ilacın uzun yıllar boyunca ithal edildiğine dikkati çeken Albayrak, "Bugün açılan tesiste kanser teşhisinde, beyin kan akışının görülmesinde, nörolojik hastalıkların ve lenf kanserinin tanısında, organik nakillerde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılmasında, kan hücrelerinin tespiti ve izlenmesinde, lösemi tespiti ve kalp görüntülenmesinde kullanılan ilaçları artık Türkiye'de üreteceğiz" diye konuştu. Türkiye'de nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını vurgulayan Albayrak, "Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
'nde (SANAEM) ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nda tüm Türkiye'deki radyasyon cihazlarının kalibrasyonunu yapacağız. Tıbbi radyoloji cihazımız 15 binden fazla, diş hekimliğinde birçok muayenehanede 11 binden fazla cihaz var. Bu anlamda baktığımızda on binlerce cihazın artık kalibrasyonunu, takibini burada en son teknoloji ekipmanlarıyla yapacağız. Bu hizmeti artık ithal etmeyeceğiz" diye konuştu.
8 KALİBRASYON LABORATUVARI VAR
Açılışı
gerçekleştirilen tesis bünyesinde 8 kalibrasyon laboratuvarı bulunuyor. Sağlık sektöründe teşhis, tedavi ve radyasyondan korunma amacıyla kullanılan tüm radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonu bu laboratuvarlarda yapılabilecek. Böylece hastaların fazla doz radyasyon almalarının önüne geçilecek. Öte yandan, sanayide kullanılan radyasyon ölçüm cihazları da burada kalibre edilecek. Bu işlem Türkiye'de ilk defa kurulan nötron kalibrasyon laboratuvarında gerçekleştirilecek. Bu laboratuvar ile nükleer enerji programına başlayan Türkiye'de nükleer santral
lerde kullanılan nötron radyasyonu ölçen cihazların kalibrasyonu yapılabilecek.
GENÇLERE ÇAĞRI YAPTI
Gelecek dönemde nükleer tıp, enerji, mühendislik alanında büyük bir talep oluşacağını belirten Bakan Albayrak
, "Bu alanlar çok cazip olacak. Şimdiden genç kardeşlerimize bunun pazarlamasını yapıyorum. 'Yeni Türkiye'de' çok daha büyük imkânlarla, dünyaya hizmet etme şansı bulacaklar" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, "Bundan sonra Türkiye'deki bütün radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu ve kalibrasyonu tek merkezden yapılacak" diye konuştu. Demircan, "Nükleer teknoloji silah ve enerji gücü yanında insan sağlığıyla doğrudan ilgili bir teknoloji. Türkiye bu alanda da ciddi adımların meyvelerini toplayacak" dedi.
SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Albayrak, "Türkiye'de güzel şeyler oluyor, daha güçlü olmak için yatırımlar yapılıyor. Artık iğne iplik üretmiyoruz, altyapı üretiyoruz" dedi.