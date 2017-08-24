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Son dakika: prim ödeme süresini uzattı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 17:22
Son dakika: SGK prim ödeme süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun kararı ile 2017 yılı Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme günü 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'nın Temmuz 2017 dönemine ilişkin prim ödemelerinde son günün 31 Ağustos olduğu, bu tarihin de arifesine denk geldiği belirtildi.

Bayram öncesi yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, SGK yönetiminin bu durumu göz önünde bulundurarak olası mağduriyetleri önlemek amacıyla süre uzatımı karar aldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olan prim ve diğer tüm SGK alacaklarının (6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dahil olmak üzere) ödeme süresi 5 Eylül gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır."

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Son dakika: SGK prim ödeme süresini uzattı
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