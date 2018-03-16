Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Silifke’de yapıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürler Toplantısı'nı Silifke ilçesinde yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında yapılan toplantıya il milli eğitim müdür yardımcıları ile 13 ilçenin ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, "İlçemizde resmi ve özel 170 okul bin 800 öğretmenimiz, 22 bin 58 öğrencimiz, bin 65 dersliğimiz bulunmaktadır. Derslik adına öğrenci sayımız okul öncesinde 20, ilkokulda 18, ortaokulda 23, liselerde de 18 bulunmaktadır. İkili eğitim yapan birkaç okulumuz kaydı, inşallah bu yıl on da çözeceğiz. İlçemizde 4 tane resmi yurdumuz bulunmaktadır. Doluluk oranı yüzde 79'dur. Yatırım programımızda ise halihazırda 8 yatırımımız devam ediyor. Taşımada ise 3 bin 15 ilkokul orta okul, bin 376 lise, 201 de engelli olmak üzere toplam 4 bin 592 öğrenciyi taşıyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'da yaptığı konuşmasında, "Öncelikle bir okulumuzda öğretmene yapılan saldırıyı haberlerden gördük. Bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Bu saldırıyı kınıyorum. Öğretmenlerimizden de bulundukları bölgelerde örnek olmalarını istiyorum. Hem kılık kıyafetleri ile hem de davranışları ile örnek olmak zorundalar. Bizler de yöneticiler olarak bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Her ilçe milli eğitim müdürlüğünün bulunduğu bölgesindeki okulları ve ihtiyaçlarını iyi belirlemesi gerektiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti.

"İlçe milli eğitim müdürlüklerimizden bulundukları ilçelerdeki muhtarlarla istişare içinde olmalarını ve okulların ihtiyaçlarını zamanında belirlemelerini özellikle istiyorum. Bizlerde bu doğrultuda yatırımlarımızı ihtiyaçlara göre hazırlayabiliriz. Mersin genelinde şuanda 154 okulumuz yatırım ve onarım planında yer alıyor ve bunlar için 7 milyon TL ödenek ayrıldı. Programda olan okullarımızın tamamlanması için çalışmaları yakından takip edin."

Yapılan toplantının gündeminde, 2018 yılına ait yatırım onarım iş ve işlemlerinin değerlendirilmesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. kanaat dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi, E-Müfredat projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi, okul pansiyonlarına yönelik gerçekleştirilen ziyaret programlarının değerlendirilmesi, yabancılara yönelik eğitim hizmetlerinin ve 21 Nisan 2018 tarihinde (Suriyeli öğrencilere yönelik) yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavı ile ilgili yapılacak işlerin değerlendirilmesi, resmi okullarda görevli Suriyeli eğiticilere dair eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin görüşülmesi, taşımalı eğitim uygulamasının değerlendirilmesi, muhtarlar tarafından iletilen taleplerin değerlendirilmesi, okullarda hijyen ve okul kantinlerinin denetimi, okul sütü uygulaması, su depolarının temizliği, beyaz bayrak işbirliği protokolü ile ilgili konular görüşülüp karara bağlandı.