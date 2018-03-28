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Şampiyon alkışlarla

Şampiyonluğu 2 hafta kala garanti altına alan Konyaaltı, Kestelspor’a konuk oldu. rakip takımın alkışlarıyla sahaya çıktı

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Şampiyon alkışlarla
Geçtiğimiz hafta Korkuteli karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğu garantileyen ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) kapısını aralayan Konyaaltı, play-off maçlarının 9. haftasında Kestelspor'a konuk oldu. Ligde ikincilik mücadelesi verip aynı zamanda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) gelecek Antalya takımıyla play-out maçı oynamak isteyen Kestelspor'lu futbolcular, karşılaşma öncesi Konyaaltı temsilcisini, oluşturdukları koridorla alkışladı. Kestelspor'lu futbolcuların alkış tempolarına tribündeki taraftarlar da eşlik edince ortaya fair play adına çok hoş görüntüler çıktı.
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